Zmaga, slajša od spomina

Spopad s preteklostjo, prepleten z napetostjo in na koncu zmaga, ki je slajša od spomina. Luka Dončić je v rumeno-vijoličastem dresu prvič stopil na parket proti nekdanjim soigralcem iz Dallasa. Menjava, ki je pred časom dvignila veliko prahu, še vedno odmeva. Številni navijači iz Teksasa, domovine njegovega nekdanjega kluba, so si zastavljali enako vprašanje. Kakšno igro so jim pravzaprav zakuhali vodilni? Šaljivemu vzdušju so se pridružili tudi vzkliki navijačev Lakersov, ki so v en glas izražali svojo hvaležnost Harrisonu, direktorju Mavericksov, ki naj bi bil zaslužen za Lukovo menjavo. Kakšni so vtisi navijačev in kaj je zaznamovalo verjetno najbolj pričakovano Lukovo tekmo?