Zmaga slovenskega startupa: bomo digitalne podatke lahko hranili kar tisočletje?

Ljubljana, 15. 05. 2026 06.00

Bomo odslej lahko vse naše digitalne podatke varno shranili tudi za tisoč let? To obljubljajo zmagovalci letošnjega Podim Pitching Competition v Mariboru, kjer je naziv najboljšega startupa med 220 najboljšimi iz Srednje Evrope in Balkana osvojilo podjetje BioSistemika z rešitvijo Datana. Ponujajo inovativno tehnologijo za dolgoročno shranjevanje digitalnih podatkov v sintetični DNK, ki omogoča tisočletno obstojnost podatkov ter visoko zaščito pred vdori in izgubo podatkov. Na tekmovanje se je prijavilo več kot tisoč startupov, med katerimi so po več krogih izbora izbrali pet finalistov iz Češke, Avstrije in Slovenije. Gre za prvo slovensko zmago na tem uveljavljenem mednarodnem tekmovanju zagonskih podjetij.

