Zmaga tožilcev: sklep vlade se razveljavi in vrne v ponovno odločanje

Upravno sodišče je odločilo o tožbi tožilcev Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja – razsodilo je, da se sklep o njunem neimenovanju odpravi in se zadeva vrne vladi v ponovni postopek. Gre za zmago obeh tožilcev, ki ju vlada ni želela imenovati, nato pa je tudi že objavila nov razpis, čeprav je Državno-tožilski svet (DTS) dejal, da je nezakonit.

"Pozdravljamo sodbo upravnega sodišča, ki je ugodilo tožbi dveh predlaganih kandidatov za evropska delegirana tožilca," so se na razsodbo odzvali na Vrhovnem državnem tožilstvu. Kot so zapisali, je sodišče "ugotovilo, da izpodbijani sklep vlade ni obrazložen, s čimer je bilo kršeno ustavno načelo o enakem varstvu pravic, prav tako sta bili s tem kršeni določba o učinkovitem sodnem varstvu in pravica do pravnega sredstva". Na tožilstvu so poudarili tudi, da ima po stališču sodišča sklep vlade o neimenovanju Frank Elerjeve in Oštirja "takšno bistveno pomanjkljivost, da ni mogoče preizkusiti njegove zakonitosti".

Kot so nadalje izpostavili na Vrhovnem državnem tožilstvu, ves čas z zaskrbljenostjo spremljajo zaplete okrog (ne)imenovanja evropskih delegiranih tožilcev, "ki po našem mnenju mečejo slabo luč na Republiko Slovenijo v mednarodni skupnosti". Od vlade pričakujejo, da se bo v najkrajšem možnem času seznanila s predlogom za imenovanje obeh predlaganih kandidatov ter ga predložila Evropskemu javnemu tožilstvu. "Ob tem ponovno poudarjamo, da je Evropsko javno tožilstvo institucija, ki mora biti popolnoma neodvisna od vsakokratne vlade in je namenjena izvajanju pregona kaznivih dejanj, povezanih z goljufijami pri porabi evropskih sredstev," so še dodali.