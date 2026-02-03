'Zmaga za mame samohranilke'

V noveli je med drugim na novo opredeljena enostarševska družina. "Odslej za enostarševsko družino ne bo veljala samo družina, kjer je eden izmed partnerjev neznan, mrtev ali pa je v teku proces za izterjavo, temveč tudi družina, kjer otrok prejema nadomestilo zaradi neplačevanja ali pa zelo nizko preživnino," so zapisali v Levici, kjer so potrditev zakona označili kot "zmago za mame samohranilke". Če namreč drugi starš ne prispeva k otrokovemu preživljanju ali prispeva manj od osnovnih otrokovih potreb, otrok po mnenju ministrstva v resnici živi v enostarševski družini, status enostarševske družine pa pomeni 30-odstotno povečanje otroškega dodatka.

Za rejnikom bolj prijazne rešitve

Določba o višjem otroškem dodatku za otroka pod štirimi leti starosti je bila namreč uvedena v času prostorskih stisk v vrtcih, zdaj pa po mnenju ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti deluje zelo nestimulativno predvsem na družine z nizkimi dohodki. Nekatere se namreč odločijo, da otroka ne pošiljajo v vrtec le zato, da dobijo povišan otroški dodatek. Za velike družine, kjer težje koordinirajo družinsko življenje in imajo težave pri nameščanju otrok v vrtec, pa medtem že obstajajo drugi ukrepi, zagotavljajo na ministrstvu.

Družina FOTO: Shutterstock