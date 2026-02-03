'Zmaga za mame samohranilke'

V noveli je med drugim na novo opredeljena enostarševska družina. "Odslej za enostarševsko družino ne bo veljala samo družina, kjer je eden izmed partnerjev neznan, mrtev ali pa je v teku proces za izterjavo, temveč tudi družina, kjer otrok prejema nadomestilo zaradi neplačevanja ali pa zelo nizko preživnino," so zapisali v Levici, kjer so potrditev zakona označili kot "zmago za mame samohranilke".
Če namreč drugi starš ne prispeva k otrokovemu preživljanju ali prispeva manj od osnovnih otrokovih potreb, otrok po mnenju ministrstva v resnici živi v enostarševski družini, status enostarševske družine pa pomeni 30-odstotno povečanje otroškega dodatka.
Za rejnikom bolj prijazne rešitve
Določba o višjem otroškem dodatku za otroka pod štirimi leti starosti je bila namreč uvedena v času prostorskih stisk v vrtcih, zdaj pa po mnenju ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti deluje zelo nestimulativno predvsem na družine z nizkimi dohodki. Nekatere se namreč odločijo, da otroka ne pošiljajo v vrtec le zato, da dobijo povišan otroški dodatek. Za velike družine, kjer težje koordinirajo družinsko življenje in imajo težave pri nameščanju otrok v vrtec, pa medtem že obstajajo drugi ukrepi, zagotavljajo na ministrstvu.
Novela uvaja 15 koledarskih dni starševskega dopusta za rejnike otroka, ki je že dopolnil osem let starosti, a je mlajši od 15 let. Do dodatka za veliko družino bodo poleg staršev upravičene tudi druge osebe, denimo rejniki. Prav tako pa novela daje tudi pravno podlago za pridobivanje nekaterih podatkov od Agencije za javnopravne evidence in storitve.
V petkovi predstavitvi stališč poslanskih skupin o predlagani noveli so v koaliciji izpostavili velik pomen predloga. Med drugim so urejen in predvidljiv sistem rejništva videli v javnem interesu, zato ga je treba po njihovem prepričanju tudi v prihodnje sistematično krepiti s socialnimi in delovnopravnimi pravicami rejnikov.
V NSi so prav tako pozdravili predlagane izboljšave za rejniške družine. V SDS pa so obžalovali, da možnosti za višji otroški dodatek za najmlajše otroke, nevključene v vrtec, ne bo več. Ponekod je vrtec oddaljen, delovni čas nekaterih vrtcev pa ne sledi delovnemu času staršev, so opozorili.
