Zmaga za metuljevega dečka: ZZZS končno odobril gensko zdravljenje

Sedemletni Miloš, ki ima eno najtežjih oblik prirojene redke genetske bolezni – distrofično bulozno epidermolizo – se že od rojstva bori s to izjemno kruto boleznijo, pri kateri je koža tako krhka kot metuljeva krila, zato te otroke imenujejo tudi otroci metulji. Njegovo telo je vsak dan prekrit z odprtimi, krvavimi ranami, ki lahko nastanejo tudi ob najmanjšem dotiku. Vsako prevezovanje ran, gibanje in vsakdanji trenutek lahko zanj pomeni bolečino. Kljub temu je moral Miloš na zdravljenje čakati več kot eno leto.

Za to kruto bolezen do nedavnega ni obstajalo nobeno zdravilo ali zdravljenje, leta 2023 pa so v ZDA odobrili prvo gensko zdravilo za to bolezen. Gensko zdravilo Vyjuvek predstavlja revolucionaren preboj pri zdravljenju bulozne epidermolize, saj deluje na sam vzrok bolezni – gre za gensko terapijo, ki v kožne celice dovaja zdrav gen COL7A1 in omogoča celjenje ran. Miloš je to zdravljenje nekaj časa že prejemal v tujini, kjer so bili učinki zelo pozitivni – rane so se začele celiti, bolečine so se zmanjšale, njegovo življenje pa se je občutno izboljšalo. Zdravilo je bilo v EU odobreno v začetku leta 2025. A kljub obstoju učinkovitega zdravljenja je Miloš predolgo ostal brez njega, poudarjajo v društvu Vilijem Julijan.