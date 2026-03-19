Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zmaga za metuljevega dečka: ZZZS končno odobril gensko zdravljenje

Ljubljana , 19. 03. 2026 10.20 pred 1 uro 2 min branja 20

A.K.
A.K.
Miloš ima redko genetsko bolezen kože, Bulozno epidermolizo

Iz Društva Viljem Julijan so sporočili, da je ZZZS v tem mesecu končno odobril gensko zdravljenje za malega Miloša in druge bolnike z distrofično bulozno epidermolizo. To pomeni, da bo metuljev deček končno lahko prejel zdravljenje, za katerega so se v društvu skupaj z njegovo družino borili več kot eno leto.

Sedemletni Miloš, ki ima eno najtežjih oblik prirojene redke genetske bolezni – distrofično bulozno epidermolizo – se že od rojstva bori s to izjemno kruto boleznijo, pri kateri je koža tako krhka kot metuljeva krila, zato te otroke imenujejo tudi otroci metulji. Njegovo telo je vsak dan prekrit z odprtimi, krvavimi ranami, ki lahko nastanejo tudi ob najmanjšem dotiku. Vsako prevezovanje ran, gibanje in vsakdanji trenutek lahko zanj pomeni bolečino. Kljub temu je moral Miloš na zdravljenje čakati več kot eno leto.

Za to kruto bolezen do nedavnega ni obstajalo nobeno zdravilo ali zdravljenje, leta 2023 pa so v ZDA odobrili prvo gensko zdravilo za to bolezen. Gensko zdravilo Vyjuvek predstavlja revolucionaren preboj pri zdravljenju bulozne epidermolize, saj deluje na sam vzrok bolezni – gre za gensko terapijo, ki v kožne celice dovaja zdrav gen COL7A1 in omogoča celjenje ran. Miloš je to zdravljenje nekaj časa že prejemal v tujini, kjer so bili učinki zelo pozitivni – rane so se začele celiti, bolečine so se zmanjšale, njegovo življenje pa se je občutno izboljšalo. Zdravilo je bilo v EU odobreno v začetku leta 2025. A kljub obstoju učinkovitega zdravljenja je Miloš predolgo ostal brez njega, poudarjajo v društvu Vilijem Julijan. 

Mali borec Miloš
Mali borec Miloš
FOTO: Društvo Viljem Julijan

V tem mesecu pa je ZZZS zdravilo Vyjuvek končno uvrstil na pozitivno listo zdravil, kar pomeni, da se zdravljenje s tem genskim zdravilom financira iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in je tako bolnikom v Sloveniji dejansko dostopno. S tem je končno omogočeno, da bo Miloš lahko prejel to zdravljenje tudi v Sloveniji. Ta dolga in težka borba je tako dobila srečen razplet. Z odločitvijo ZZZS bo Miloš zdravljenje zdaj lahko prejemal na Dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana.

Skupaj z Milošem smo neizmerno veseli, saj smo končno dosegli, da bo lahko prejel zdravljenje. Gre za veliko zmago srčnosti in sočutja do najtežje bolnih otrok in zmago naše človečnosti, da jim omogočimo zdravljenje z najnovejšimi zdravili, ki jih nujno potrebujejo, je povedal dr. Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan.

Ob tem v Društvu Viljem Julijan poudarjajo, da ta odločitev ne pomeni zmage le za Miloša, temveč za vse bolnike v Sloveniji z distrofično bulozno epidermolizo, ki imajo mutacijo v verigi alfa 1 kolagena tipa VII (COL7A1). Z uvrstitvijo zdravila na pozitivno listo bo namreč to gensko zdravljenje dostopno tudi drugim bolnikom s to izjemno težko boleznijo.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
matdej
19. 03. 2026 11.58
Končno po dolgem času pozitivna novica. Malemu borcu pa vse dobro.
Odgovori
+1
1 0
Xdata1
19. 03. 2026 11.49
Želimo ti vse dobro, mali veliki Miloš. 🙂
Odgovori
+2
2 0
kr nekdo
19. 03. 2026 11.42
kaj pa za malo Loro iz okolice Nm. Žakostno, da otroci po šolah in vrtcih zbirajo za njo namesto, da bi država financirala. Mal poguglajte pa, če lahko pomagate pomagajte. Preko SMS-sporočil LORA5 in LORA10 na 1919
Odgovori
+2
2 0
zvoneti
19. 03. 2026 11.39
Končno nekaj lepega v tem ponorelem svetu. Srečno fantek.
Odgovori
+3
3 0
Uporabnik1888402
19. 03. 2026 11.35
Srecno
Odgovori
+2
2 0
Brabus
19. 03. 2026 11.32
Super, pa zakaj ravno pred volitvami??? Lahko bi že prej, se vidi, da se da, če se hoče. Fantek je pa pravi heroj, upam in želim mu popolno okrevanje.
Odgovori
+4
4 0
Belištumf
19. 03. 2026 11.28
Super, naj se fantek hitro porihta.
Odgovori
+4
4 0
ljubim svojo državo
19. 03. 2026 11.27
kočno čeprav predvolilno
Odgovori
+5
5 0
tincoop
19. 03. 2026 11.26
Bravo! Kje mi živimo da se mora otroka tako izpostaviti da dobi zdravljenje. Državne firme se pa ropajo pri belem dnevu...
Odgovori
+4
4 0
Primula1
19. 03. 2026 11.15
Aja, fantu pa SREČNO!
Odgovori
+5
5 0
Primula1
19. 03. 2026 11.15
V Ameriki so razvili zdravilo zoper sladkorno bolezen tip 1. Trenutno izvajajo testiranja na ljudeh. Brez stranskih učinkov so bolniki v enem letu brez inzulina. Pri nas se z ZZZS in zdravniškim lobijem kregamo, katere senzorje in inzulinske črpalke bomo pacienti lahko dobili. Toliko o ZZZS.
Odgovori
+6
6 0
KoprivnikSLO
19. 03. 2026 11.10
Miloš, srečno! Pravo vprašanje pa je, zakaj je moral čakati tako dolgo?
Odgovori
+8
8 0
aviktora
19. 03. 2026 11.25
Tudi zaradi takih, ki jim večmilijonske dolgove odpišejo.
Odgovori
+4
4 0
Krma
19. 03. 2026 11.09
Pravilno
Odgovori
+5
5 0
enaleteca
19. 03. 2026 11.03
Končno!!!! Srečno!
Odgovori
+9
9 0
BBcc
19. 03. 2026 11.02
Končno. Miloš vse dobro.👍
Odgovori
+9
9 0
FreedomMan
19. 03. 2026 10.53
Bravo in srečno!
Odgovori
+10
10 0
NIRO50
19. 03. 2026 10.53
Končno ena pozitivna novica v Sloveniji . Miloš želim ti vse dobro .👍👍😀
Odgovori
+12
12 0
aviktora
19. 03. 2026 11.01
Pravilno, lahko bi že prej uredili.
Odgovori
+8
8 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573