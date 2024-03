Zmaga za Mojco Šetinc Pašek: ustavno sodišče odločilo o Janševem tvitu

Zmaga za nekdanjo novinarko in trenutno poslanko Mojco Šetinc Pašek. Ustavno sodišče je razveljavilo sodbo vrhovnega sodišča v primeru žaljivega tvita Janeza Janše o dveh novinarkah. "Vrhovno sodišče je z neustreznim ovrednotenjem pomena žaljivega izjavljanja vplivnega mnenjskega voditelja na družbenem omrežju o novinarki izhodišče presoje zasnovalo pretirano omejujoče za pritožničino pravico do časti in dobrega imena," so odločili ustavni sodniki ter zadevo vrnili vrhovnemu sodišču v ponovno odločanje.

OGLAS

"Ustavno sodišče je razveljavilo sodbo vrhovnega sodišča, ki je v mojem primeru menilo, da Janez Janša lahko žali. Šest ustavnih sodnikov pravi, da ne. Zmaga na prvi pomladni dan!" je na družbenem omrežju odločitev ustavnega sodišča komentirala nekdanja novinarka na RTV Slovenija in samostojna poslanka Mojca Šetinc Pašek. Gre za sojenje v primeru tvita nekdanjega premirja Janeza Janše, v katerem je novinarki označil za "odsluženi prostitutki".

Mojca Šetinc Pašek FOTO: Bobo icon-expand

"Vrhovno sodišče je torej z neustreznim ovrednotenjem pomena žaljivega izjavljanja vplivnega mnenjskega voditelja, opozicijskega poslanca, na družbenem omrežju o novinarki izhodišče presoje zasnovalo pretirano omejujoče za pritožničino pravico do časti in dobrega imena," je v sklepu sodbe zapisalo Ustavno sodišče. S tem pa da je sprejelo odločitev, ki ni v skladu s 34. in 35. členom ustave. "Glede na to je Ustavno sodišče izpodbijano sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo Vrhovnemu sodišču v ponovno odločanje." Ocenili so namreč, da v zadevi ni šlo za primer spontanega žaljenja, temveč za izražanje na družbenem omrežju X, "ki se nasploh, še posebej pa ob upoštevanju konkretnih okoliščin primera, zdi bližje pisnemu izražanju mnenja, pri katerem se praviloma zahteva večja mera razmisleka in skrbnosti pri izbiri in uporabi besed".

Zato so odločili, da takšno vulgarno izražanje ne more uživati visoke stopnje varstva. Slednje še posebej velja za vplivnega politika, čigar izjave imajo večjo težo in s tem tudi sposobnost, da v večji meri prizadenejo ugled naslovnika izjave, so dodali. "Čeprav naj bi sporna izjava nasprotnega udeleženca pomenila odziv na predhodno ravnanje pritožnice in novinarke Evgenije Carl in čeprav naj bi ta na prvi pogled odpirala razpravo o pomembni družbeni temi sprožitev neargumentirane javne razprave na to temo ne more upravičiti sporne negativne vrednostne sodbe o pritožnici," so zapisali. 'Nasprotni udeleženec bi nedvomno lahko na manj žaljiv način izrazil svoje mnenje' Ustavno sodišče je že večkrat poudarilo, da imajo novinarji oziroma pravne osebe, ki se poklicno ukvarjajo z javnim obveščanjem, ključno vlogo v demokratični družbi pri širjenju informacij o zadevah v javnem interesu. "Zato v obravnavani zadevi ne le učinkovito varstvo osebnostnih pravic pritožnice, temveč tudi javni interes terja, da se pri tehtanju kolidirajočih pravic prizna pritožničinim osebnostnim pravicam toliko večja teža."

Novinarska konferenca združenja VSO FOTO: Bobo icon-expand