Zmaga za nasprotnike: izdaja gradbenega dovoljenja za HE Mokrice ostaja zamrznjena

Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo družbe HESS – Hidroelektrarne na Spodnji Savi, ki je kot stranka z interesom, skupaj s soinvestitorskima družbama Infra in Eles, skušala izpodbiti zamrznitev izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice. Gre za nov pomemben korak v prizadevanjih proti začetku gradnje novega energetskega objekta, ki je škodljiv za reko Savo, življenje v in ob njej oziroma je naravovarstveno in okoljevarstveno nesprejemljiv, poudarjajo v Društvu za preučevanje rib.

Zaradi ugotovljenega in strokovno potrjenega škodljivega vpliva HE Mokrice na določene živalske vrste, izpeljava tega projekta ni bila možna po drugačni poti kot s posebnim zakonskim postopkom, to je postopkom tako imenovane prevlade javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave, so sporočili iz Društva za preučevanje rib Slovenije.

"Vlada RS je decembra lani potrdila prevlado javne koristi energetike za ta projekt, torej je potrdila, če poenostavimo, da je uničenje biodiverizete v tem primeru upravičeno zaradi nujnosti proizvodnje elektrike. Tak sklep je za DPRS povsem nesprejemljiv, saj bo HE Mokrice po projekcijah v optimalnih razmerah proizvedla manj kot odstotek (1 %) vse letno porabljene elektrike v Sloveniji, torej delež, ki bi ga lahko pridobili z alternativami. DPRS je 27. januarja letos na Upravno sodišče RS vložilo tožbo zoper odločbo, s katero je Vlada RS za projekt HE Mokrice dovolila prevlado javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave in s tem izpolnila pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Hkrati je DPRS sodišču podalo zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero bi do končne odločitve preprečilo začetek gradnje HE. In temu je Upravno sodišče RS ugodilo. Na seji 9. februarja letos je sklenilo, da do pravnomočne odločitve ne more biti izdano gradbeno dovoljenje za HE Mokrice. Na to odločitev Upravnega sodišča so se pritožile tri družbe – investitorke, a je Vrhovno sodišče pritožbo HESS nedavno zavrnilo," so pojasnili.

icon-expand Elektrarne na spodnji Savi. FOTO: Damjan Žibert

V DPRS odločitev sodišča pozdravljajo. Sodišče je že v začasni odredbi pritrdilo argumentom DPRS, ki opozarja na nepopravljivo škodo, ki jo bi gradnja HE Mokrice povzročila zaščiteni naravi – zlasti določenim zavarovanim in varovanim živalskim vrstam in habitatom na posebnih varstvenih območjih Natura 2000, v katere bi ta obsežen projekt posegel, so spomnili v sporočilu za javnost. DPRS sicer v tožbi, o kateri se sodišče še ni dokončno izreklo, izpostavlja številne kršitve pravil postopka, napačne uporabe predpisov in pomanjkljive ugotovitve dejanskega stanja. DPRS v tožbi med drugim opozarja, da je za projekt HE Mokrice ministrstvo za okolje in prostor (MOP) peljalo postopek tako imenovane prevlade javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave, čeprav je sočasno še tekel postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja pred Agencijo RS za okolje (ARSO) – vzporedno potekanje postopkov pa je v nasprotju z evropskim pravom. "V DPRS smo tožbo zoper projekt HE Mokrice, s katerim je aktualni minister osebno povezan, zanj je bil zadolžen v družbi HESS pred ministrovanjem, vložili z namenom zaščite narave in habitatov v in ob reki Savi, saj menimo, da gre pri HE Mokrice za uničevalni poseg, ki se nikakor ne sme zgoditi v razviti evropski državi, utemeljeni na spoštovanju prava EU in spoštljivem odnosu do narave, ki smo jo dobili v začasno uživanje. Investicijski apetiti energetikov in gradbenih lobijev nikakor ne smejo diktirati trajnega in nepopravljivega uničevalnega posega v našo skupno dediščino," so sporočili.