Zmaga za Sadovnika in Enotno listo v Globasnici

Bernard Sadovnik , predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS), ene od krovnih organizacij avtohtone slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, je tokrat zmagal že v prvem krogu. Prejel je nekaj manj kot 65 odstotkov glasov in gladko premagal tekmeca Manfreda Slanitza in Simona Harricha, poroča avstrijska televizija ORF.

Sadovnik je v odzivu ocenil, da so nedeljske občinske volitve na avstrijskem Koroškem potrdile pravilnost politične usmeritve EL, ki kot stranka koroških Slovencev zagovarja odprtost in širino ter hkrati dosledno dvojezičnost in slovensko besedo v občini. Odmevi po vsej deželi, tudi iz vrst nemškogovorečega prebivalstva, po Sadovnikovih besedah tudi kažejo, da pozitivna usmeritev prinaša uspeh tudi v narodnostni politiki. Kot je še dejal Sadovnik, je EL prvič v zgodovini samostojnega političnega gibanja koroških Slovencev dosegla absolutno večino v kakem od občinskih svetov na avstrijskem Koroškem. V Avstriji podžupanov ne imenuje župan sam, pač pa si dve podžupanski mesti vedno razdelita najmočnejši stranki v občinskem svetu. Občinski svet podžupanoma tudi določi njune pristojnosti.

Svoj rezultat na volitvah za župana je Sadovnik ocenil kot "izreden uspeh". Ob tem je izrazil željo, da iz Slovenije sam osebno ne bi bil deležen kritik in napadov ter da bi se prav ob "teh občinskih volitvah, tudi tisti, ki še vedno mislijo, da smo na napačni poti, zavedali tega, da lahko samo v širini napredujemo tudi kot slovenska narodna skupnost".

Za svoj novi mandat je Sadovnik kot ključen izpostavil razvoj, predvsem v okviru Geoparka Karavanke, za katerega je moč pridobiti tudi evropska sredstva, in kvalitetnih turističnih projektov, ki bi regiji na obeh straneh meje omogočili razvoj.

Zmagovalci avstrijski socialdemokrati

Volitve so sicer potekale v skupno 132 občinah na avstrijskem Koroškem. Zmagovalci občinskih volitev na avstrijskem Koroškem so avstrijski socialdemokrati, ki so dobili 39,2 odstotka glasov podpore, ljudska stranka (ÖVP) je prejela 27,5 odstotka glasov, svobodnjaki (FPÖ) 14,2 odstotka, Zeleni 2,1 odstotka in Team Kärnten 1,7 odstotka. Ostale stranke so skupno prejele 14,8 odstotka glasov. Volilna udeležba je bila 73,81-odstotna.

V 28 občinah avstrijske Koroške bo potreben drugi krog, med drugim v Celovcu, Špitalu ob Dravi in Šmohorju, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Zaradi zgodovinsko rekordne udeležbe na predčasnih volitvah in volitvah po pošti, kar je posledica pandemije covida-19, bodo končni rezultati za Celovec in Beljak znani šele danes zvečer.

V Celovcu se bosta v drugem krogu najverjetneje pomerila sedanja županja Maria-Luise Mathiaschitz iz vrst socialdemokratov (SPÖ) in njen predhodnik na položaju Christian Scheider, ki je pred volitvami iz stranke FPÖ prestopil v stranko Team Kärnten. V prvem krogu je prejel največ glasov, še poroča APA.

Na volitvah v mestni svet v Celovcu je sicer največ, 30 odstotkov, glasov osvojila SPÖ, sledijo pa Team Kärnten s 24,6 odstotka, ÖVP s 14,6 odstotka, FPÖ z 11,7 odstotka, Zeleni z 8,7 odstotka in stranka Neos s 5,8 odstotka.

V Špitalu ob Dravi se bosta vnovič pomerila sedanji župan Gerhard Pirih (SPÖ) in Gerhard Köfer (Team Kärnten), v Šmohorju pa sedanji župan Siegfried Ronacher (SPÖ) in Leopold Astner iz ljudske stranke (ÖVP).

V Beljaku je županu Güntherju Alblu uspelo zmagati že v prvem krogu, v Volšperku pa bo Hannes Primus (SPÖ) prav tako ponovil mandat.