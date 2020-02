Zmago Jelinčič izgubil tožbo proti kmalu nekdanji soprogi Moniki

Sodišče v 23 strani dolgem sodnem spisu pojasnjuje, da so bili v ospredju obeh pravdnih strank ekonomski nagibi in bojazen pred organi FURS, ko sta podpisala omenjeno darilno pogodbo. Jelinčič je povedal, da je plačal davek, čeprav mu tega ne bi bilo treba, saj so darila med zakoncema plačila davka oproščena, to pa naj bi storil zato, ker se je bal, da bo izgubil tudi nepremičnino v Ljubljani. Sodišče je tako ocenilo, da pogodba kot taka ne koreni v zakonski veri v dosmrtno skupno življenje, kar je poskušal dokazati Jelinčič, temveč vsebuje številne druge primesi, ki prevladujejo, kot so ekonomski, davčni motivi in drugo. Jelinčič pa je po mnenju sodišča spregledal še, da ustvarjanje skupnega premoženja ne pomeni zgolj finančni prispevek zakonca, temveč vsa ravnanja in dejanja zakoncev, s katerimi prispevata k ustvarjanju in ohranjanju skupnega premoženja, torej tudi skrb za družino, otroke in gospodinjska opravila.

V podrednem tožbenem zahtevku bodo ugotavljali še obseg skupnega premoženja, saj Monika, kot trdi Jelinčič, svojega kmalu bivšega soproga toži za tri milijone evrov. "To se lahko zgodi samo v Sloveniji! Naj gre čim prej vem, kdor mora. Sam bom šel s tožbo naprej, na evropsko sodišče," je odločen Jelinčič.