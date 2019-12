Zgodovina nas uči, da podjetniki z najboljšimi idejami ponavadi uspejo. Osmim podjetniškim ekipam, ki so v naši oddaji Štartaj, Slovenija! začele zgolj z idejo, so se uresničile sanje. Svoje ideje so uspešno spremenili v izdelke, pripravljene za prodajo. Zmagovalca četrte sezone sta postala Mirza in Zlatan Ljubijankić z naravno fermentirano pijačo - kombuča.