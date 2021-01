Zmagovalci koronakrize: družbenoodgovorna podjetja, ki sodelujejo

Slovenski podjetniki so s svojimi zgodbami navdiha dosegli kar petino Slovencev, strokovna žirija Kluba slovenskih podjetnikov pa je za najbolj podjetno, družbeno koristno in hitro odzivno v času krize razglasila zlato gazelo Lotrič Meroslovje. Ta je ob uspešnem krmarjenju med krizo in celo pobiranju titul razvila prototip ventilatorja in vzpostavila laboratorij za testiranje in certificiranje mask. Po lanskem prvem valu so za to celo prejeli nagrado odličnosti za družinsko podjetje.

še konec leta so beležili sedemoodstotno rast v primerjavi z letom prej, njihovo uspešno krmarjenje med krizo so prepoznali tudi v klubu slovenskih podjetnikov.

Glede konzorcija Diham je direktor podjetja Marko Lotričv oddaji 24UR ZVEČERdejal, da je osnovni cilj sodelovanje med podjetji. "Pridružili smo se ekipi tehnološkega parka in GZS, kjer je velika energija znanja, ponudbe, sodelovanja in kjer ni šlo za denar, ampak za človekoljuben odziv na krizo, ki nas je doletela. Humanitaren pristop tako posameznikov kot podjetij je bil neverjeten."

"Če hočemo zagotoviti produkt ali storitev, lahko v enem samem podjetju zmanjka idej in znanja. Zato so povezave v sodelovanju še kako pomembne,"je povedal in dodal, da so za razvoj slovenskega respiratorja potrebovali "ekipo predanih ljudi, ki so delali noč in dan in niso zgolj gledali na sam finančni rezultat, ampak predvsem na to, ali bomo lahko dali odgovor zdravnikom."