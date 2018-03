Zmagovalci tudi v življenju

Smučarski svet je osupnil skakalec Marcel Hirscher, ki si je zlomil gleženj in začel zmagovati kot nikoli poprej. Mlada mamica nenadoma izgubi moža in med žalovanjem dokonča začeti film. Alpinist premaga smrtno bolezen in osvoji vse osemtisočake. Mladega smučarja zbije avto in ko se zbudi iz kome, že razmišlja, kako bi spet skakal ... Šport pomaga premagovati tudi najhujše življenjske preizkušnje.

VEČ V ODDAJI PREVERJENO FOTO: VEČ V ODDAJI PREVERJENO