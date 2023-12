Zmagovalec ZPS testa prehranskih dopolnil z vitaminom D je Medexovo pršilo D3 1000

Ker v Sloveniji jeseni in pozimi moč sončnih žarkov ni takšna, da bi zagotavljala ustrezno preskrbljenost, je priporočljivo poseči po prehranskih dopolnilih z vitaminom D. Test Zveze potrošnikov Slovenije je pokazal, da vsa prehranska dopolnila z vitaminom D niso enako ustrezna in varna. Na neodvisnem testu Zveze potrošnikov Slovenije se je najbolje odrezalo Medexovo pršilo Vitamin D3 1000.

Na testu, v katerega je bilo vključenih 26 prehranskih dopolnil z vitaminom D, so preverjali ali vsebnost vitamina D ustreza označbam na embalaži (da potrošniki res dobijo, kar so kupili); primernost priporočene dnevne količine – nove smernice priporočajo od 800 (20 g) do 1000 IE (25 g) na dan, za tiste s prekomerno telesno težo pa 2000 IE (50 g) ali celo več – ter opremljenost z obveznimi zdravstvenimi trditvami in opozorili.

Medexovo zmagovalno pršilo zmagalo z visoko oceno zelo dobro (93)

Kot so pri Zvezi potrošnikov Slovenije zapisali v utemeljitvi: Zmagovalec testa Medex je vseboval toliko vitamina D, kot je označeno na embalaži. Imel je primerno priporočeno dnevno količino, in sicer 23 g vitamina D, in ustrezno označbo. Za vse tri ocenjevane parametre je prejel oceno zelo dobro. Zanj smo odšteli osem centov za 20 g vitamina D, zato ima tudi dobro razmerje med kakovostjo in ceno.

Priročna uporaba in odličen okus

Medexovo pršilo D3 1000 vsebuje naravni vir vitamina D iz lanolina in zadostuje za kar 60 dni vsakodnevne uporabe. Pršilo je najpriročnejša oblika uživanja, primerna tudi za tiste, ki težko požirajo tablete in kapsule. Hkrati takšna oblika zagotavlja hitro in učinkovito absorpcijo neposredno skozi ustno sluznico. Zaradi dodatka propolisa je odličnega osvežujočega okusa in ne vsebuje konzervansov, umetnih arom in barvil, glutena, laktoze in želatine.