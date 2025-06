Ana Roš zmagovalki Masterchefa: Če želiš kuhati z mano, pridi

11. sezona Masterchefa je končana, nova kulinarčna kraljica pa je postala Miša Koplova. Kaj sledi, kaj bo počela in kako ji je Masterchef spremenil življenje? Katera vrata ji je odprl in s kom bi se najraje zaprla v kuhinjo in izumila še kakšno novo jed? Miša pravi, da bi v prihodnje zagotovo želela sodelovati s slovenskimi chefi, ki so si že priborili Michelinovo zvezdico, izpostavila pa je predvsem Ano Roš. In kaj ji slednja sporoča?