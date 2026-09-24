Zmagovalna FA19 preobrazba: to ji je uspelo v šestih tednih!

S podobno mislijo se je začela tudi Liina zgodba. Danes jo poznamo kot fitko, ki je osvojila prvo mesto med zmagovalnimi FA19 preobrazbami. A preden je prišel ta trenutek, je bila tudi ona ženska, ki si je želela spremembe in ni vedela, ali ji bo uspelo.

Kako si se počutila pred FA19 in kateri je bil tisti "dovolj je" trenutek?

"Fit Akademiji 19 sem se pridružila par mesecev po porodu. Med nosečnostjo sem pridobila veliko kilogramov, saj sem bila večino časa doma in sem se malo gibala. S svojim videzom sem se obremenjevala skoraj vsak dan. Ta občutek ni izginil niti po porodu. Zaradi hormonov in vsega, kar prinese poporodno obdobje, se je nabralo še več in prvič po dolgem času se v svojem telesu res nisem več prepoznala. Vedela sem, da si želim spremembe – ne le fizične, ampak predvsem psihične, saj verjamem, da gibanje pomaga tudi glavi. In potem je prišel tisti dan. Rekla sem si, da je dovolj, da moram nekje začeti. In ravno takrat sem, čisto po naključju, na Instagramu zagledala oglas za Fit Akademijo 19. To sem vzela kot znak. Doma sem povedala partnerju in mami in oba sta me spodbudila, naj se prijavim, saj nimam česa izgubiti."

Strah jo je bilo, da bo ponovno izgubila motivacijo

Pred začetkom je imela pomisleke, ki jih ima veliko žensk. Kaj, če rezultati ne bodo dovolj hitro vidni? Kaj, če bom izgubila motivacijo? Kaj, če ob otroku in vseh drugih obveznostih ne bom našla časa zase? Skrbelo jo je tudi, ali ji bo ustrezala prehrana, saj je občutljiva na določena živila. Toda hitro je ugotovila, da so bili njeni strahovi odveč. "Recepti so bili preprosti in prilagodljivi. Če česa nisem jedla, sem sestavino preprosto izpustila ali jo zamenjala. Pri treningih pa sem ugotovila najpomembnejšo stvar: treniram, dokler zmorem, ničesar ne forsiram in poslušam svoje telo." Lia ni čakala, da bo imela več časa, več energije ali več motivacije. Začela je tam, kjer je bila, in vsak dan naredila toliko, kolikor je zmogla.

Spremenila se ni samo njena postava

V šestih tednih se je spremenilo veliko več kot njen zunanji videz. "Videla sem, česa je žensko telo dejansko sposobno. Dokazala sem si, da lahko, ko si nekaj resnično zadaš, to tudi dosežeš." Med nosečnostjo in po porodu je izgubila velik del samozavesti. Skozi program pa je začela na svoje telo gledati drugače in se zavedati, kaj vse je sposobno prestati ter doseči. "Nisem še tam, kjer si želim biti, vendar grem počasi naprej – in to mi je dovolj." Pred začetkom je bila pogosto brez energije in izčrpana. Ko je začela trenirati, se ji je energija postopoma vračala, izboljšalo pa se je tudi njeno psihično počutje. "Med treningom nisem razmišljala o ničemer drugem. Pomagal mi je sprazniti glavo, vsaj za tistih trideset minut na dan." Trening tako ni bil samo korak do boljše postave. Bil je čas, ki ga je po dolgem času znova namenila sebi.

Ko sama ni imela motivacije, jo je našla v drugih

Na poti sta ji največ pomenili podpora najbližjih in skupnost Fit Akademije. Čeprav sama v skupini ni veliko objavljala, je spremljala zgodbe, treninge in napredek drugih članic. "Lepo je bilo vedeti, da nisem sama in da je še veliko posameznic v podobni situaciji. Ko ob osmih zjutraj vidiš, da so druge že opravile trening in pripravile obroke, ti pa si neprespana in brez moči, se nekako pobereš. Otroka daš na blazino zraven sebe, mu pripraviš igrače in vseeno opraviš trening." Ni bilo vsak dan lahko. Nekateri dnevi so bili naporni in daleč od popolnih. Toda namesto da bi zaradi enega slabega dne odnehala, se je naslednji dan preprosto vrnila. Pomagala sta ji tudi partner in mama, ki sta zamotila otroka, ko je potrebovala nekaj časa za trening, jo spodbujala in opazila njen trud. "Po dveh tednih so prišli prvi vidni rezultati, nato pa še pohvale mame in none. Od tam naprej je motivacija tekla skoraj sama. Šest tednov mine tako hitro, da se sploh ne zaveš, kdaj si prišla do cilja."

Njena odločitev ji je prinesla več kot zmago

Na koncu šestih tednov ni pridobila samo boljše postave. Vrnili so se energija, samozavest in občutek, da zmore. Njena preobrazba ji je prinesla tudi prvo mesto med zmagovalkami Fit Akademije 19 ter glavno nagrado v vrednosti 1.000 evrov in MYPROTEIN bon v vrednosti 300 evrov. Tudi v Fit Akademiji 20 bodo tri udeleženke, ki bodo v šestih tednih dosegle največji napredek, nagrajene:

- 1. mesto: 1.000 € + MYPROTEIN bon v vrednosti 300 €

- 2. mesto: 800 € + MYPROTEIN bon v vrednosti 200 €

- 3. mesto: 500 € + MYPROTEIN bon v vrednosti 100 €

"Če si želiš spremembe, zakaj ne bi poskusila?"

Lio smo vprašali, kaj bi danes povedala ženski, ki gleda njene fotografije, si želi podobne spremembe, vendar še vedno razmišlja, ali naj se pridruži FA20 ? "Poskusi. Konec koncev nimaš česa izgubiti. Ni ti treba biti popolna, ni se ti treba vsak dan stoodstotno držati jedilnika in ni ti treba trenirati vsak dan. Tudi če pride slabši dan, se to zgodi vsem. Če si res želiš spremembe, zakaj pa ne bi poskusila? V skupini je ogromno punc s podobnimi cilji, lahko spoznaš nove ljudi in ustvariš prijateljstva. Jedla boš dobro, treningi pa so enostavni in prilagojeni različnim ravnem pripravljenosti, od začetne do napredne. In tudi če kdaj zmanjka motivacije, že en sam sprehod na dan naredi razliko. Pri sebi sem videla, da je bila Fit Akademija natanko tisto, kar sem potrebovala, da nekje začnem in si povrnem samozavest." Lia pa ob zaključku našega pogovora doda še: "Tudi če rezultati ne bodo takoj vidni ali ne dosežeš vseh ciljev, ni nič hudega. Imaš čas. Lahko pa ti to res spremeni življenje – nikoli ne veš vnaprej. Če si že na točki, ko o spremembi razmišljaš, je to dovolj velik znak, da jo tudi narediš." Morda v šestih tednih ne bo vsak dan takšen, kot bi si želela, da bi bil. Morda boš kakšen trening izpustila, zamenjala obrok ali potrebovala več počitka. To ne pomeni, da ti ni uspelo.

Za spremembo ne potrebuješ popolnosti. Potrebuješ odločitev, da začneš – in vztrajnost, da se po slabšem dnevu ponovno vrneš in nadaljuješ.

Prijave na jubilejno Fit Akademijo 20 so odprte , dostop do treningov, jedilnikov, receptov in vseh preostalih vsebin pa prejmeš že v soboto. Zato ne odlašaj s prijavo in se nam pridruži pravočasno. Čez nekaj tednov morda ne boš več občudovala samo njene preobrazbe.

Morda boš s ponosom gledala svojo.