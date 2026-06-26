Zmanjkalo dušika za vzdrževanje vzorcev propadle Biobanke

Brez takojšnje dobave dušika pa je predvideno postopno naraščanje temperatur v krioposodah, so na JAZMP zapisali v sporočilu za javnost. V krioposodah se sicer nahajajo vzorci tistih posameznikov, katerih lastniki oziroma zakoniti zastopniki bodisi niso sklenili sporazuma o nadaljnji hrambi in vzorci niso bili prenešeni k novemu ponudniku shranjevanja bodisi vzorcev niso darovali za raziskave ali testiranje pri drugi pravni osebi oziroma niso zahtevali uničenje vzorca.

Okrajno sodišče v Domžalah je sicer v sredo izdalo začasno odredbo, da je podjetje GaiaCell do 5. septembra 2026 dolžno zagotavljati dobavo tekočega dušika za vzorce tistih posameznikov, ki so na sodišče vložili predlog za izdajo začasne odredbe.

Gre za predlog posameznih staršev, ki so z Izvorno celico sklenili pogodbo o nadaljnjem shranjevanju vzorcev. Izvorna celica je aprila od GaiaCell namreč prevzela del vzorcev, vendar nekaterih ni našla.

JAZMP opozarja, da se začasna odredba nanaša le na vzorce posameznikov, ki so vložili predlog za izdajo začasne odredbe, ne pa tudi na vse ostale vzorce posameznikov, ki jih hrani GaiaCell. "V kolikor imetniki preostalih vzorcev ne sklenejo ustreznih dogovorov z GaiaCell ali v kolikor pri pristojnem sodišču ne dosežejo izdaje začasne odredbe, bo v naslednjih dneh zaradi odsotnosti dobave tekočega dušika prišlo do uničenja teh vzorcev," so zapisali na agenciji.

Poudarili so še, da gre v konkretnem primeru za civilna razmerja med imetniki vzorcev in podjetjem GaiaCell, zato v način izvršitve začasne odredbe JAZMP ni posegala, saj za to ni pristojna.

Do izpraznitve rezervoarja je prišlo po prenehanju dobav tekočega dušika zaradi razveze pogodbe o oskrbi s tekočim dušikom med podjetjem GaiaCell in družbo Istrabenz plini. Tekoči dušik so v rezervoar zadnjič napolnili 12. junija.

Na JAZMP so poudarili še, da so odvetniško pisarno Vrtačnik, ki zastopa okoli 500 družin, in Izvorno celico večkrat pozvali k dogovoru o zagotavljanju nadaljnjih dobav tekočega dušika s podjetjem GaiaCell. JAZMP z ukrepi v inšpekcijskih postopkih namreč ne more posegati v komercialne dogovore med posameznimi ustanovami za tkiva in celice oziroma lastniki vzorcev.

Dodali so, da so imeli vsi imetniki vzorcev možnost skleniti sporazum o nadaljnji hrambi vzorcev z enim od štirih ponudnikov, ki te storitve ponujajo. Prenosi so potekali v aprilu, maju in juniju 2026. Vsi prenosi, razen tisti, ki so se za GaiaCell izvajali pred majem 2026, so potekali pod nadzorom farmacevtskih inšpektorjev JAZMP. Farmacevtski inšpektorji JAZMP so bili prisotni tudi ob prenosu vzorcev za darovanje v raziskovalne namene in ob prenosu vzorcev za namen testiranja istovetnosti.

Podjetje GaiaCell je od Biobanke leta 2024 prevzela vzorce okoli 4000 imetnikov, čeprav ni imela pogodbe o nadomestnem hranjenju vzorcev. Biobanka, ki je 16 let shranjevalo vzorce več tisoč otrok, je namreč prenehala delovati.