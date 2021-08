Blejci in Bohinjci so siti avtomobilov, ki se vsak dan zgrinjajo na njihove ceste. "Nekateri bi se z avtom zapeljali kar v jezero," pravijo. Zato so na Bledu delno zaprli cesto ob vodi, v Bohinju pa bodo zmanjšali število parkirnih mest. Uredili so tudi nova parkirišča, ki so za obiskovalce celo cenejša, predvsem pa razbremenjujejo obrežje.