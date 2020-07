Zmeren potres v bližini Kobarida

Ob 4.50 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 3,8 v bližini Kobarida oziroma Bovca, 79 km zahodno od Ljubljane, poroča Arso. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci zahodne in osrednje Slovenije. Na Arsu ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Četrta stopnja te lestvice pravi, da gre za zmeren potres, ki ga čutijo večinoma tisti, ki se zadržujejo v stavbah, nekateri se tudi zbudijo. Okna, vrata in nekateri drugi predmeti se tresejo, viseči predmeti tudi zanihajo. Ob 5.11 so zaznali tudi manjši popotresni sunek magnitude 1,1.