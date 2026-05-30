Zmeren potresni sunek v bližini Žirov

Šibek potresni sunek se je zgodil danes ob 7.06. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci občin Idrija, Gorenja vas-Poljane in Škofja Loka, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.