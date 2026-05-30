Šibek potresni sunek se je zgodil danes ob 7.06. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci občin Idrija, Gorenja vas-Poljane in Škofja Loka, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.
Slovenija
Zmeren potresni sunek v bližini Žirov
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 2,3. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Žirov.
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