Značilnosti cementnih lepil: potrebna večja jasnost in preglednost

Trg keramičnih ploščic se v zadnjih desetletjih nenehno razvija, pojavljali so se novi materiali in v zadnjem času številni formati ploščic. Pred začetkom uporabe lepil za keramične ploščice je polaganje potekalo klasično, v svež estrih s cementno polivko na talnih površinah ali cementno malto na stenskih površinah. Ploščice so bile vpojne in manjših dimenzij. Za polaganje na zunanjih površinah so se najpogosteje uporabljale klinker ploščice. V zadnjih dveh desetletjih se najpogosteje uporabljajo ploščice iz porcelaniziranega gresa, katerih sestava in proizvodni tehnološki postopek vplivata na visoko trdnost in nizko vpojnost. Danes lahko keramične ploščice glede vpojnosti in dimenzije primerjamo s steklenimi ploščami.

Visoko deformabilna lepila potrebna tudi ob večjih temperaturnih spremembah in za ploščice velikega formata

V poletnih mesecih je temperatura zraka in podlage prek dneva zelo visoka, zvečer pa se ohladi. Temperaturne spremembe povzročajo že omenjeno (praviloma različno) raztezanje in krčenje obloge in podlage ter posledično lepila. Lepilo torej mora prenesti nastale spremembe. V takšnih primerih posegamo po izbiri lepil razreda deformabilnosti S1 ali po potrebi razreda deformabilnosti S2. Za večjo jasnost in preglednost je priporočljivo vedeti, da razred deformabilnosti S1 pomeni, da se pri preizkušanju prečne deformacije lepilo ob porušitvi upogne od najmanj 2,5 mm do 5 mm. V razred deformabilnost S2 pa spadajo lepila, ki se ob porušitvi upognejo za najmanj 5 mm. Lastnosti Mapei lepil za keramične ploščice so jasno določene in vsaka vreča je opremljena z oznako, ki definira tip in razred lepila v skladu s standardom SIST EN 12004-2:2017.

Poletna gradbena sezona

Opisana lepila za keramične ploščice in kamen (KERAFLEX MAXI S1 ZERO, ULTRALITE S1 FLEX ZERO in ULTRALITE S2 FLEX ) so primerna za izvajanje del na zunanjih površinah tudi v poletni gradbeni sezoni. Prava izbira sta tudi Mapeievi najbolj poznani lepili KERAFLEX in KERAFLEX EXTRA S1 ZERO. Poimenovanje lepil s končnico ZERO (nič) izhaja iz dejstva, da ima izdelek ničeln vpliv na okolje, saj se emisije toplogrednih plinov v celotnem življenjskem ciklu izravnajo s certificirano kompenzacijo.