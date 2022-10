Znameniti mlin na Muri se je po napaki med dviganjem sesul sam vase

Mlin v Ižakovcih so izdelali leta 1999 po izvirnih načrtih enega od nekdanjih plavajočih mlinov na Muri, prvič pa se je potopil leta 2019. Potem so ga delno popravili, zamenjali deske na mlinski brvi, poškodovano ograjo, lopatice kolesa, namestili os kolesa, zavarili posamezne kovinske dele na kolesu, zatesnili nastale luknje na čolnih, v celoti zamenjali letvice v notranjosti čolna in obnovili čelo čolnov.

Težav z mlinov je bilo sicer več, med drugim je deroča reka julija 2020 z njega odnesla mlinsko kolo in ga poškodovala.

Kot pravi Gabrijela Küzma, direktorica Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci, ki je upravljavec Otoka ljubezni, so skupaj z lastniki, to sta beltinska občina in ižakovska krajevna skupnost, iskali rešitve za trajno sanacijo mlina oz. so se nagibali k izdelavi novega.