Sporen plakat, ki opozarja na nasilje, razburja: 'Naredili smo napako'

"Na vašo pomembno vlogo pri ustavljanju nasilja vas bodo v naslednjih tednih opozarjali veleplakati, plakati, letaki in radijski oglas, ki so nam jih pripravili v agenciji Pristop," lahko preberemo na spletni strani Ženske svetovalnice. "V sodelovanju nevladnih organizacij Društvo Ženska svetovalnica, Društvo za nenasilno komunikacijo in Društvo SOS telefon, ki delujemo na področju preprečevanja in ustavljanja nasilja v intimnopartnerskih odnosih in družini, je nastala ozaveščevalna akcija Znamenja," so zapisali.

'Plakat vzbuja negativna čustva in prikazuje nasilje'

Kot meni psiholog, dr. Peter Umek, ''so ti oglasi gotovo popolnoma neprimerni. Res je, da je statistično več fizičnega nasilja pri moških, mogoče ga je pri ženskah res manj, a vendarle je to slabo sporočilo, ki vzbuja negativna čustva". Kot poudarja, je nesporno dejstvo, da se je nasilje med pandemijo povečalo, a namesto da bi plakat širili bolj pozitivna sporočila, da je treba paziti na ljudi in da nasilje ni dovoljeno, oglas nasilje prikazuje, kar pa vzbuja negativna čustva: "Sem pristaš pozitivnih sporočil. Zdi se mi, da takšno sporočilo ni dobro ter da diskriminira moške in jih obsoja, da so veliko bolj nasilni kot ženske. V statističnem smislu za fizično nasilje to sicer drži, a namesto da bi kampanja širila pozitivna sporočila in uporabljala pozitivno komunikacijo, ki je prav tako učinkovita za preprečevanje nasilja, ta plakat nasilje prikazuje."

Iz Društva očetov Slovenije so sporočili, da odločno protestirajo proti tem sporočilom:"Menimo, da ta oglasna kampanja žali in diskriminira očete ter razpihuje spolno nasilje. Menimo, da je nespodobno na tak način okriviti za nasilje v družini izključno moške." Opozorili so, da so javnost v zadnjem času pretresla tudi nasilna dejanja mater. Kot so kasneje sporočili na svoji spletni strani, so se jim v nevladni organizaciji kasneje tudi opravičili.

Plakat le del celotne kampanje, po kritikah priznali napako in plakate popravili

Nevladne organizacije, ki so pripravile to kampanjo, smo tudi sami zaprosili za komentar, kakšen je sploh namen takšne kampanje. Na vprašanja, ali je bil oglas premišljen, ali gre za neke vrste provokacijo in ali je bil to morda spodrsljaj oglaševalske agencije, so pojasnili, da je plakat, na katerem je bilo napisano 'očetovo znamenje', le del celotne vizualne podobe kampanje:"Poleg otroka z 'očetovim znamenjem' sta del kampanje tudi podobi ženske ter starejšega moškega. Ženske, otroci in starejši ljudje so namreč osebe, pri katerih je tveganje, da bodo doživele nasilje v družini, največje. To kažejo vsi razpoložljivi podatki, pa tudi naše dolgoletne izkušnje pri delu na tem področju."

'Zavedamo se, da večina očetov nasilja ne povzroča. Sporočilo ni bilo jasno, naredili smo napako in jo popravili'

Izpostavili so, da so ob objavi prvega dela kampanje, torej podobe otroka z 'očetovim znamenjem', prejeli številne komentarje in z nekaterimi izmed njih se lahko samo strinjamo:"Objavljena podoba ni dosegla svojega namena, čeprav ne govori o vseh očetih ali celo vseh moških. Želeli smo, da se pozornost usmeri v to, da so v nekaterih družinah otroci, ki doživljajo nasilje, in da jim s prijavo nasilja lahko pomagamo, pozornost dela javnosti pa se je usmerila zgolj v to, kdo nasilje povzroča. Nekateri so tako napačno sklepali, da želimo opozoriti le na nasilje, ki ga nad otroki povzročajo njihovi očetje, kar ni bil namen akcije. Zavedamo se, da nasilje nad otrokom ne povzročajo le očetje, temveč so do otrok nasilne tudi mame, rejniki in rejnice ter drugi skrbniki ter skrbnice. Zavedamo se tudi tega, da večina očetov nasilja ne povzroča."

Prav zato, ker so se strinjali z (delom) kritik, so sporno podobo še isti dan umaknili iz socialnih omrežij:"Sporočilo namreč ni bilo jasno in naš namen ni bil dosežen. Naredili smo napako in jo tudi popravili. Tudi jumbo plakati imajo od petka manj obremenjen napis 'znamenje nasilja'.

So pa opozorili, da jih je odziv na plakat tudi zaskrbel:"Ob peščici konstruktivnih pripomb smo namreč prejeli kopico komentarjev in zasebnih sporočil, polnih žalitev, privoščljivosti in groženj. V društvih se lahko od takšnih komentarjev distanciramo, ostaja pa skrb, da avtorji_ce teh komentarjev enako komunicirajo tudi v svojih zasebnih odnosih in povzročajo škodo svojim bližnjim."

Zaskrbljujoče povečanje nasilja v času pandemije

Kot so poudarili, s kampanjo Znamenja, ki je nastala v sodelovanju nevladnih organizacij Društvo Ženska svetovalnica, Društvo za nenasilno komunikacijo in Društvo SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja, ki delujejo na področju preprečevanja in ustavljanja nasilja v intimnopartnerskih odnosih in družini, opozarjajo na zaskrbljujoče povečanje nasilja v času pandemije koronavirusne bolezni in pozivajo ljudi k prijavi nasilja, ki je eden od najbolj učinkovitih načinov za ustavljanje nasilja:"Kampanji smo se pridružili, ker se nam zdi nujno potrebna. Tako podatki policije kot izkušnje nevladnih organizacij, ki delujemo na tem področju, jasno kažejo na povečanje nasilja v družini v času pandemije, in sicer za 20 do 30 odstotkov. Prav tako smo bili v zadnjem letu priča povečanemu številu najbolj skrajnih oblik nasilja v družini – umorom in ubojem. O podobni situaciji govorijo tudi podatki in izkušnje iz drugih držav po svetu.