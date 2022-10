Znan bo vrstni red predsedniških kandidatov na glasovnicah

DVK je do dneva po izteku roka za vlaganje kandidatur potrdila osem predsedniških kandidatov, in sicer glasbenika Gregorja Bezenška, poslanca NSi Janeza Ciglerja Kralja, kočevskega župana in kandidata Vesne Vladimirja Prebiliča, poslanca SDS, ki kandidira s podpisi volivcev, Anžeta Logarja, pravnico Natašo Pirc Musar, poslanca Levice Miho Kordiša, evropskega poslanca, sicer skupnega kandidata SD in Gibanja Svoboda, Milana Brgleza in ginekologinjo, kandidatko Resni.ce Sabino Senčar.

Kandidati, so imeli še v ponedeljek čas, da bi umaknili soglasje k kandidaturi. To je storil Bezenšek, ker so se, kot je pojasnil, zadnje čase zaradi kandidature nanj zgrinjali "izjemni pritiski, sovražna sporočila in grožnje". Volivci bodo tako na oktobrskih volitvah lahko izbirali med sedmimi predsedniškimi kandidati.

Kandidaturo, podprto s podpisi šestih volivcev, je sicer vložil tudi Edén Fohatóm na predlog Društva za srečno življenje Belis, a jo je DVK zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrnila. Temu je pritrdilo tudi vrhovno sodišče, ki je pritožbo zoper omenjeno odločitev DVK zavrnilo kot neutemeljeno, saj društvo ne more biti predlagatelj predsedniške kandidature, ta pa mora biti tudi podprta s podpisi podpore najmanj 5000 volivcev.