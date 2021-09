Znan nabor predmetov, iz katerega bodo devetošolci izbrali tretji predmet na NPZ

V skladu z Zakonom o osnovni šoli in s sklepom ministrice z dne, 1. julija 2021, so bili izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda osnovne šole izbrani štirje predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2021/2022. Nacionalno preverjanje znanja je obvezno v 6. in 9. razredu osnovne šole. V 9. razredu osnovna šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz matematike in slovenščine oz. na narodno mešanih območjih iz italijanščine oziroma madžarščine, ter iz tretjega predmeta, ki ga določi minister za izobraževanje, znanost in šport.