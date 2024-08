Znan vzrok za onesnaženje vode, ta še vedno ni neoporečna

Občina Kanal ob Soči in podjetje Alpacem Cement d.d. ter Kolektor Sisteh so takoj skupaj pristopili k urejanju neposredne situacije, zatrjujejo na občini: "Vsi napori vseh navedenih so usmerjeni v čimprejšnjo ponovno zagotovitev pitne vode prizadetim občanom in zaposlenim v industrijski coni."

26. julija so prebivalci naselij Močila, Gorenje Polje in zaposleni v Industrijski coni Anhovo zaznali vonj pri uporabi pitne vode. Vodo zagotavlja vodarna Močila, kjer so bili nemudoma sprejeti vsi varnostni ukrepi. Distribucija pitne vode omenjenim lokacijam je bila ustavljena, zagotovilo se je nadomestno oskrbo s pitno vodo, so sporočili z Občine Kanal ob Soči.

Vodarna Močila je sicer v lasti družbe Alpacem Cement d.d.. Nosilec vodnega dovoljenja je Občina Kanal ob Soči. Občina ima ustanovljeno javno službo za oskrbo s pitno vodo (Režijski obrat), ki je tudi upravljalec vodarne Močila. Podjetje Kolektor Sisteh je izvajalec vzdrževanja sistema ter dobavitelj tehnologije v vodarni Močila.

V poročilu podjetja Kolektor Sisteh je navedeno, da so bili vzrok onesnaženja pitne vode hlapi, ki so nastajali pri odpravi garancijskega zahtevka in se preko praznega povezovalnega cevovoda prenašali naprej v zrak nad pitno vodo v rezervoarjih le-te, kjer so se vezali z vodo in od tod naprej distribuirali v sistem v času izvajanja del podjetja Ekoling d.o.o. (kot dobavitelj rezervoarja permeata) za odpravo reklamacije na predmetnem rezervoarju. Kot izhaja iz poročila Kolektor Sisteh so bila navedena garancijska dela enkratnega značaja.

V dogovoru z Občino Kanal ob Soči je Alpacem Cement vodarno prenovil leta 2022. Občina Kanal ob Soči in podjetje Alpacem Cement d.d. usklajujeta vsebino najemne pogodbe za vodarno Močila in si intenzivno prizadevata, da do dogovora čim prej pride, še dodajajo na občini. Kot so zatrdili, si prizadevajo v najkrajšem možnem času ponovno zagotoviti varno oskrbo z neoporečno pitno vodo.