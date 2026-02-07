Naslovnica
Slovenija

Znan vzrok za prebavne težave gostov v Šmarjeških toplicah

Šmarješke toplice, 07. 02. 2026 12.45 pred 1 uro 1 min branja 14

Avtor:
A.K. STA
Bazen

Razlog za petkove prebavne težave gostov v Šmarjeških Toplicah je okužba z norovirusi. Ta je bila potrjena na podlagi laboratorijskih preiskav vzorcev blata in izbruhanine, je sporočil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Po njihovih pojasnilih so bili gostje z znaki okužbe medtem že odpuščeni v domačo oskrbo.

Po pojasnilih NIJZ epidemiološka služba območne enote NIJZ Novo mesto prijavo o povečanem številu oseb s prebavnimi težavami v toplicah na Dolenjskem prejela v petek. V nadaljevanju pa so v sodelovanju s predstavniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin nemudoma izvedli epidemiološko poizvedovanje na terenu.

Infektivni delci norovirusa
Infektivni delci norovirusa
FOTO: AP

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev blata in izbruhanine pri obolelih so potrdili okužbo z norovirusi.

"Epidemiološka služba NIJZ je ustanovi podala priporočila za preprečevanje širjenja okužbe in obvladovanje izbruha. Gostje z znaki okužbe so bili odpuščeni v domačo oskrbo, obolelo osebje pa je začasno izključeno iz delovnega procesa," so pojasnili na NIJZ.

Epidemiološka služba NIJZ bo v sodelovanju z odgovorno osebo v Šmarjeških Toplicah še naprej spremljala potek izbruha in učinkovitost izvajanja predlaganih ukrepov, so sporočili.

šmarješke toplice norovirusi

Srečnež zadel milijonski dobitek v igri Joker

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Darko32
07. 02. 2026 13.48
No potem pa se delamo norce iz bakrenih. Bi morali malo bolj se delu posvetiti in ne kako bodo druge žalili . Tukaj so pokazali, d aje vs eto vzrok zaradi nehigijene in malomarnega dela. Potem pa so drugje že kot strokovnjaki za vse a tukaj niti osnovne higiene ne znajo izvajti. Zato nehajte z tistimi bakrenimi in se raje posvetitie kvaliteti svojega dela.
Odgovori
+1
2 1
Prelepa Soča
07. 02. 2026 13.46
Tega se ne da preprečiti, ljudje gredo npr. na veliko potrebo in se ne umijejo, samo obrišejo, nato gredo v bazen. Ko plavaš, dostikrat nenamerno popiješ požirek bazenske vode. Meni se gravža, da bi šel plavati v bazen.
Odgovori
+2
2 0
YouRangMyLord
07. 02. 2026 13.39
Naj raje preverijo, kako in če si osebje v kuhinji in v strežbi umiva roke po opravljeni potrebi na WCju in če se obrnme stran ko kihne, da ne pricne v hrano za goste .. SPoštovanje predpisov snovnega higienska minimuma za zaposlene v gostinstvu. Pa tudi mešanje ostankov dan, dva dni starih ostankov hrane v novo hrano naslednjega dne morda.
Odgovori
+4
4 0
S.O.S 1
07. 02. 2026 13.27
Ali je težko zapisati zakaj je nora virus in kaj ga je tam povzročilo. Uaau članek. Zdaj pa naj grem po spletu iskat povzročitelja.
Odgovori
+6
7 1
Darko32
07. 02. 2026 13.49
Bodimo realni in pošteni. Lahko se zgodi in vidimo, da se lahko epidmija hitro zgodi. SAmo ti so z tem, ko pomanjkljive informacije dajejo samo potrjujejo dejstvo, da so sami to povzročili z malomarnim delom.
Odgovori
0 0
St. Gallen
07. 02. 2026 13.26
Norovirus ustreza na Balkanu Nor(d)
Odgovori
-1
1 2
EU Dig. Cenzura
07. 02. 2026 13.20
Zastrupitev ne pa virusi.
Odgovori
+2
3 1
FIRBCA
07. 02. 2026 13.18
100% swingerji
Odgovori
-5
2 7
TvojPrijatelj
07. 02. 2026 13.06
V marcu bomo vsi imeli raje Rimske terme kot Šmarješke toplice tako da ne vidim problema.
Odgovori
+6
6 0
96bimBo
07. 02. 2026 12.54
Ali je noravirus v kakšni zvezi z Noriškim kraljestvom?
Odgovori
-2
7 9
Vakalunga
07. 02. 2026 13.00
Drugo ime zanj je, Dražgoški virus.
Odgovori
+1
9 8
dron
07. 02. 2026 13.05
Fašistka ne bluzi🐑🙉
Odgovori
+0
7 7
