Cenitev stavbe na Litijski: dobili bomo odgovor, ali jo je država preplačala

Danes poteče rok, do katerega morajo cenilci, ki so jih najeli na državnem odvetništvu, predložiti cenitev sodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. Cenitev do dala odgovor, ali je bil nakup stavbe, za katero je država odštela 7,7 milijona evrov, ustrezen. Cenitev bo tudi podlaga za prevzem stavbe s strani pravosodnega ministrstva.