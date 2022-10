Znana bo usoda zdravniške stavke

Ključna stavkovna zahteva sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides je izstop zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju, kar so v zdravniških vrstah podprli s 3600 podpisi. Na vladni strani so jim sicer dali vedeti, da izstop ni sprejemljiv.

Podrobnosti vsebine pogajanj ne na vladni ne na sindikalni strani uradno ne razkrivajo, so pa po besedah ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana posebno pozornost namenili mladim zdravnikom.

Po neuradnih informacijah naj bi vlada slednjim ponudila največ štiri, večinoma pa tri plačne razrede več. Tisti zdravniki specialisti, ki so trenutno najvišje na plačni lestvici, pa bi dobili en plačni razred, a bi se odprla možnost napredovanja nad sedanjo najvišjo uvrstitev v 57. plačni razred.

S tem želijo nasloviti plačna nesorazmerja, ki so nastala po lani novembra sklenjenem sporazumu in so delu zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu prinesla višje plače. Dogovoru, ki je bil sklenjen še v času prejšnje vlade, sta ostre kritike po petkovih pogajanjih namenila tako Bešič Loredan kot ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

A kot je razbrati iz Fidesove izjave, ki so jo v soboto objavili na svoji spletni strani, so do vladnih izhodišč kritični. "Cilj zdravništva niso obliži, ki bi odprli nove rane, temveč nov plačni sistem, v katerem bo delo zdravnikov in zobozdravnikov ustrezno ovrednoteno in cenjeno, kar je predpogoj, da ohranimo delujoč javni zdravstveni sistem in v njem obdržimo ter privabimo manjkajoče zdravnike in zobozdravnike," so zapisali.

Mladi zdravniki Slovenije so medtem objavili analizo zdravniških plač od leta 2008 do danes. Kot so med drugim izpostavili, bi morali, če bi upoštevali samo vpliv inflacije in se želeli vrniti na vrednosti iz leta 2008, vsem zdravnikom plače dvigniti za osem plačnih razredov.

"Zavedamo se, da uskladitev plač ne bo odpravila vseh težav v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu, vendar je eden od predpogojev, da se sistem stabilizira. Ustrezna odgovornost in znanje morata biti ustrezno ovrednotena in neto urna postavka 5,5 evra za zdravnika na začetku kariere to gotovo ni," so ob tem poudarili.