Znana Slovenka prenovila temačen glasbeni studio

Saša Lendero in njena hčerka Aria sta nekdanji glasbeni studio spremenili v uporabno in svetlo najstniško sobo. Z vgradnjo elektrificiranih strešnih oken VELUX in premišljeno izbiro opreme je prostor postal zračen, prijeten za bivanje, poln dnevne svetlobe in odličen za učenje ter ustvarjanje.

Na podstrešju njunega doma je Saša Lendero imela glasbeni studio, kjer je ustvarjala več kot 20 let. V njem je preživela veliko časa, včasih tudi cele dneve in noči, zato je bil zrak pogostokrat slab in zatohel. Za boljšo zvočno izolacijo so bile stene glasbenega studia polepljene s posebnimi penami, kar je sicer odlično za dober zvok, vendar nekoliko slabše za dnevno svetlobo. Posledično je bil seveda prostor tudi izjemno temačen.

Nov prostor, ki ponuja zasebnost in priložnost za ustvarjanje

Ker s hčerko Ario nista želeli, da ta prostor postane odlagališče spominov in stare šare, sta se odločili, da ga prenovita v nov, prijeten kotiček, v katerem bo ogromno priložnosti za nove dogodivščine. Aria je namreč postala gimnazijka, zato je potrebovala večjo in svetlejšo sobo, da bi imela mir, tišino, zasebnost in prostor za ustvarjanje. Odločili sta se, da ga preobrazita v njeno novo najstniško sobo. Skupaj s strokovnjaki iz podjetja VELUX sta izbrali najboljšo rešitev Kot pravi Saša, so spremembe edina stalnica v naših življenjih, in preden postaviš nekaj novega, moraš porušiti staro. Tako sta skupaj z arhitektom iz podjetja VELUX in njihovimi strokovnimi svetovalci zasnovali prenovo doma in se odločili, da vanj vgradijo tri elektrificirana strešna okna. Vsa elektrificirana strešna okna so namreč opremljena z vgrajenim dežnim senzorjem, ki poskrbi za brezskrbno prezračevanje in okna zapre že ob prvih kapljah dežja. Prav tako sta obiskali njihov razstavni salon in izbrali primerna senčila, ki se ujemajo z notranjo opremo sobe. Aria je ob tem dodala: "V bistvu sva imeli veliko različnih idej. Moj stil je bil popolnoma drugačen od maminega, a sva se na koncu srečali na sredi poti in skupaj izbrali."

Z dnevno svetlobo do boljše koncentracije

Izvajalci so odprli strop, namestili tri strešna okna in nastala je prekrasna najstniška soba, ki se zdaj kopa v dnevni svetlobi. "Prav to sem si želela za Ario. Sama sem namreč velik del študijskih let preživela v kletnem najemniškem stanovanju in neizmerno pogrešala dnevno svetlobo. Težko se je bilo učiti in bivati v prostoru, kjer je le umetna svetloba. Zato zdaj še toliko bolj obožujem svetle prostore z veliko dnevne svetlobe, ki jih je možno tudi dobro prezračiti. V takšni sobi se namreč lažje skoncentriraš, pišeš in učiš. Prav zato sva njeno pisalno mizo namestili tik pod strešnim oknom," pojasnjuje Saša.

Senčila za strešna okna popolnoma zatemnijo prostor

Aria svojo novo sobo naravnost obožuje: "Všeč mi je, ker imam veliko več prostora za svoje bobne in večje omare. Prav tako imam lahko zdaj svoj kotiček za ličenje in večjo posteljo, s katere ponoči skozi strešna okna občudujem zvezde." Ob koncih tedna pa si velikokrat privošči daljši spanec: "Kadar lahko, res rada spim dlje, kar je zdaj izjemno enostavno, saj smo na strešna okna namestili senčila, ki popolnoma zatemnijo sobo in mi tako omogočijo, da se dobro spočijem in poskrbim za svoj dnevno-nočni ritem," pojasnjuje. Kot pravi Saša, soba raste s časom, ki ga preživiš v njej. Verjame, da se bo kakšna stvar zagotovo še spremenila, ampak to popolnoma prepušča svoji hčerki ter ob koncu doda: "Najpomembnejše mi je, da je rada v svoji sobi in da v njej uživa. Vsakokrat, ko vstopim, jo zalotim v katerem od kotičkov, kjer vsa navdušena preživlja svoj čas. To me res zelo veseli."

