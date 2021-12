Znane osebnosti na kripto vlaku v letu 2021

Začetek leta 2021 je tako zaznamovala eksplozija decentraliziranih projektov »DeFi« (decentralised finance), ki so začeli jasno kazati zrelost tehnologije, obenem pa tudi njene pomanjkljivosti na globalni ravni. Ravno zaradi zrelosti in dotoka svežega kapitala so na nove tehnologije postali pozorni tudi različni vplivneži (influencers) in znane osebnosti.

Znani raper je bil od vedno pristaš novih tehnologij in napredka, zato ne preseneča, da je ob prvi priložnosti skočil na kripto vlak in ustvaril svoj NFT projekt imenovan »Decentralized Dogg«.

Elon Musk

Poleg tega, da je najbogatejši Zemljan in ustanovitelj ultra tehnoloških podjetij Tesla in SpaceX, je Elon goreč promotor kriptovalut. Leta 2020 je podprl enega najbolj znanih memecoinov DOGE, saj je javno zagovarjal njegov pomen, prav tako pa je pred kratkim napovedal, da bodo njegova podjetja sprejemala plačilo v valuti DOGE. Posledično je cena DOGE žetona strmo narasla in tako dosegla eno najvišjih vrednosti v zgodovini.

Številni investitorji in poznavalci so sicer kritični do pristopov, ki jih Musk ubira ob promociji posamezne kriptovalute, vendar njegova vloga pri promociji kriptovalut ostaja nespremenjena. Trenutno gre za največjega kripto influencerja, ki namesto praznih obljub stavi svoje ime in premoženje v kripto ekosistem.

Lionel Messi

Globalna nogometna zvezda Messi je leta 2021 zamenjal dolgoletni klub Barcelono in prestopil v Paris Saint-Germain. Kontroverzni prestop, o katerem je pisal cel svet, je pospremil z zajetno pogodbo, v kateri je zapisano, da del plačila prejema v žetonih oboževalcev kluba $PSG.

Žetoni kluba postajajo pomembno orodje, oboževalci in navijači pa jih lahko pridobijo, da bi pozneje lahko sodelovali v glasovanjih, ki vplivajo na odločitve kluba.

Paris Hilton

Paris je leta 2021 javno vstopila v kriptovalute prek protokola NFT. Kljub navidezno poznemu vstopu sama pravi, da je kupovala Bitcoin že v obdobju ko je bil vreden manj kot 1.000,00 $.

Nedavno je na Twitterju predstavila svoja dva psa z imeni »Crypto Hilton« in »Ether Reum«.