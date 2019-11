Znane Slovenke je osvojil vrhunski iRobot Roomba

Le kdo si ne želi, da kdo kaj namesto njega postori? In kaj šele to, da te ni doma in nekdo namesto tebe posesa tla?

Znane Slovenke so navdušene, v njihovem domu je namreč mesto našel vrhunski hišni pomočnik, brez katerega si ne predstavljajo več domačega udobja. Vsestranski robotski sesalnik iRobot Roomba i7+ po novem razvaja Gorko Berden in Pio Pustovrh, medtem ko Alyi in Nataliji Verboten lajša življenje iRobot Roomba s9+. Kralja v svoji kategoriji odlikujejo izjemno učinkovito in natančno čiščenje, vedno počisti za vami in za seboj, ne ubira bližnjic, odstrani umazanijo tudi s preprog in se ponaša z antialergijskim sistemom, predvsem pa se spozna na vaš dom in očisti, kjer želite, kadar želite.

Dekleti sta se zaljubili v novega hišnega pomočnika brez katerga si več ne predstavljata domačega udobja in čistega doma. FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Priljubljena pevka Natalija Verboten že več kot dva meseca uporablja iRobot Roomba s9+ in je nad njim čisto navdušena. "Če se malo pohecam, lahko rečem, da sem kar malo na novo zaljubljena. Res mi lajša življenje, saj so pri dveh otrocih, psu in mački, tla zdaj konstantno čista. Naša ljubljenčka bi se z Roombo rada tudi igrala, a naš novi hišni pomočnik je čisto preveč zavzeto delaven za kaj takega in se ne pusti motiti" je v smehu priznala Natalija, ki jo je pri novem robotskem sesalniku najbolj navdušilo to, da je popolnoma avtomatiziran, preprost za uporabo in izredno učinkovit. "Zdaj smo se ga čisto navadili in je naš nov član, ki zelo rad sesa in to zelo natančno," je še v smehu povedala Natalija Verboten.

Pevka Natalija Verboten je navdušena nad Roombo s9+, ki ga ne bi zamenjala več za nič na svetu. FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Energična pevkaAlyaje večino časa na poti, zato tudi nima časa za vsakodnevno pospravljanje. In zdaj ji novi iRobot Roomba s9+ prihrani veliko časa in energije, ki bi jo sicer porabila za sesanje. "Mislim, da ne bo preveč, če rečem, da sem "spet zaljubljena". (smeh) Sploh ne vem, kako sem lahko bila do sedaj brez! To bi morala imeti doma vsaka gospodinja, saj ima tako vsaj malo časa zase. Hvala Boris, kot sem jaz poimenovala Roombo. Navdušena sem, ker je tih in dela svoje, saj je samostojen. In ko je lačen, se gre sam napajat. Ko čisti, je natančen, poleg tega pa lahko opravljam z njim preko spletne aplikacije, tudi če nisem doma. Primeren pa je tudi za domove s hišnimi ljubljenčki, saj sistem čiščenja temeljito pobere vso umazanijo in skrite dlake ljubljenčkov. Ne zamenjam ga za nič na svetu," je z nasmeškom razložila pevka Alya.

Priljubljena pevka Alya pravi, da ji Roomba s9+ lajša življenje, tudi ko je ni doma. FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Tudi voditeljica in podjetnica Pia Pustovrhje bila v trenutku očarana nad robotskim sesalnikom. "Vsaka pomoč v gospodinjstvu je dobrodošla. Ko so pri hiši otroci in živali, je sesanje z Roombo na sporedu vsak dan. Je priden in natančen, posesa brez da bi prej jamral pol ure, kako se mu ne da. (smeh) Najlepše pa je to, da so z njim minimalne skrbi, saj se sam tudi prazni na čistilni postaji in me o vsem obvešča na mobilnik. To je že moj drugi asistent iz družine iRobot, je manj hrupen kot običajen sesalec, zato ga tudi moj pes lažje prenaša. Sesanje je pri nas doma zdaj najljubše opravilo," je v smehu priznala Pia.

Med tem ko iRobot Roomba i7+ dela, si Pia Pustovrh končno lahko privošči trenutke zase. FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Besed pohvale nad novim hišnim pomočnikom, robotskim sesalnikom iRobot Roomba, pa ne skriva niti Gorka Berden,ki je svojega novega hišnega pomočnika skupaj s partnerjem poimenovala Črni gad (Black Adder) iz istoimenske humoristične serije. "Novi iRobot Roomba mi je zelo všeč, zelo je priden in zavzame čisto malo prostora. Moram pa priznati, da imam občutek, kot da bi imela v stanovanju malega hišnega ljubljenčka," je v smehu priznala Gorka, ki se je popolnoma navadila na Roombo. "Zelo podaljša časovne razmahe čiščenja po tleh, kar pa je zame eno izmed najbolj neprijetnih opravil. To, da lahko čisti medtem ko me ni doma, je velika prednost, saj ga lahko vodim in spremljam preko telefona in ko pridem domov, so tla čista, on pa lepo počiva v svojem "domu"."

Gorka Berden je popolnoma navdušena nad robotskim sesalnikom iRobot Roomba i7+, ki si ga je dolgo želela. FOTO: PR/Arhiv ponudnika