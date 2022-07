Znane Slovenke med menstruacijo prisegajo na Modibodi hlačke!

Modibodi hlačke veljajo za revolucijo na področju menstruacije in urinske inkontince. Smo priznana avstralska znamka, na trgu že od leta 2013. Specializirani za izdelavo leak-proof oziroma nepropustnega spodnjega perila, ki te ščiti pred vsemi telesnimi tekočinami. Izdelki se uporabljajo kot samostojna zaščita za menstruacijo, izcedke, čiščo, pot in inkontinenco. Zate, tvojo najstnico in mamo.Na naše hlačke prisegajo Teja Jugovic, Eva Ostrouška Kljun, Ana Kristanc Žontar, Jerca Zupan, Vita Starman, Tina Gaber, Maruša Bračun in ostale. Po celem svetu smo prodali že več kot 2 milijona parov hlačk in naš krog uporabnic se dnevno širi. Vsi naši uporabljeni materiali imajo najstrožje certifikate, vpojni del pa smo razvili sami in ga tudi patentirali. Zavezani smo k okoljsko prijazni proizvodnji, v letu 2023 bomo kot eno redkih proizvodnih podjetjih tudi ogljično negativni. Naš namen je zmanjšati količino izdelkov za enkratno uporabo, ne popuščamo pa pri udobju in zanesljivosti. Pridruži se nam tudi ti.

icon-expand

Menstrualna kri je edini vir krvi, ki ni povzročen s travmo/poškodbo – toda v sodobni družbi je to najbolj SKRITA KRI, o kateri se le redko glasno govori. Kako vemo, da je menstrualna kri še vedno tabu? Tako, da jo še v reklamah obarvajo v modro, ki jo naredi bolj čisto. Imeti menstruacijo brez tamponov. Brez vložkov. Brez tega, da v restavraciji skrivaš vložek v žep. Brez razmišljanja o puščanju in madežih, ki pogosto povzročajo občutke strahu, skrbi in nelagodja. Se sliši neverjetno? Vemo, ampak obstaja alternativa. Beri dalje. Priročni izdelki za enkratno uporabo pridejo skupaj z nepriročno okoljsko škodo! Črna statistika količine odpadkov in razgradnje izdelkov za enkratno zaščito med menstruacijo: - samo 1 vložek potrebuje za razgradnjo med 500 in 800 let - za popolno razgradnjo klasičnega tampona je potrebnih kar 450 let - večina vložkov in tamponov je prvenstveno narejena iz plastike - ženska v rodni dobi porabi okoli 15 000 izdelkov za enkratno uporabo in več kot 4 tisoč evrov za njihov nakup Modibodi - revolucija v menstruaciji in urinski inkontinenci Ali lahko zmanjšamo higienske odpadke? Seveda! Tako, da izberemo trajnostne izdelke, ki ne bodo leteli v smeti le po eni uporabi. Že veš, da poleg menstrualne skodelice, ki marsikateri ne ustreza, obstajajo tudi menstrualne hlačke? In da ravno menstrualne hlačke veljajo za enega najbolj revolucionarnih izumov na področju menstruacije in urinske inkontinence? Modibodi je priznana avstralska znamka, na trgu že od leta 2013. Smo specializirani za izdelavo leak-proof oziroma nepropustnega spodnjega perila, ki te ščiti pred vsemi telesnimi tekočinami. Izdelki se uporabljajo kot samostojna zaščita za menstruacijo, izcedke, čiščo, pot in inkontinenco. Zate, tvojo najstnico in mamo.

icon-expand Klasične hotke v blagi vpojnosti. Narejene iz bambusa in primerne za blažjo menstruacijo, močen beli tok ali intenzivno potenje. FOTO: Arhiv naročnika

Naše hlačke so razvite in testirane v laboratoriju. So antimikrobne in brez škodljivih sestavin, ki jih najdemo v tamponih in higienskih vložkih za enkratno uporabo. Veš, da te lahko zaradi uporabe tampona doleti sindrom toksičnega šoka? Vsekakor se to ne more zgoditi pri naših hlačkah saj se pri koži nahaja blagodejna 100% merino volna. Le-ta poskrbi, da se mednožje ne pregreva in kvari naravnega pH nožnice. Ko je ravnovesje nožnice urejeno in ne niha, se konkretno zmanjša pojavnost vnetij, suhe nožnice in drugih neprijetnosti. Hlačke so sestavljene iz 4 zelo tankih slojev. Pri nožnici se nahaja merino volna, sledi naš super vpojni del, nepropustni sloj ter zunanji del hlačk. Patentiran tanek vpojni del pri hlačkah meri le 3mm, zato med uporabo sploh ne opaziš, da imaš oblečeno kaj drugega kot običajne spodnje hlačke.

icon-expand Reciklirane brezšivne hlačke do popka močna/nočna vpojnost. Primerne za močne menstruacije in nočno uporabo. FOTO: Arhiv naročnika

Hlačke so zanesljive in nimajo vonja. Ob pravilni uporabi zdržijo minimalno 50 pranj, kar ob zadostni zalogi pomeni vsaj dve do pet let. Si predstavljate pet let brez nakupovanja vložkov in tamponov? Me in naše slavne uporabnice si.

icon-expand Modibodi v sodelovanju s Pumo. Bikini v bordo barvi. FOTO: Arhiv naročnika

Veganska opcija Res je, originalne hlačke vsebujejo merino volno. Ovce, od katerih to volno pridobivamo, so gojene na avstralskih farmah, ki imajo certifikate, da živali niso trpinčene, prav tako pa jih nadzorniki redno obiskujejo in preverjajo. Ali to pomeni, da si ti, ki si alergična na volno, ali pa se kljub vsemu ne strinjaš z njeno uporabo, ne moreš pomagati z našimi izdelki? Seveda ne. Tudi nate nismo pozabili. Imamo vegansko kolekcijo, kjer merino volno zamenja nadomestek, hlačke pa ohranijo vse prvotne funkcije. Poporodna čišča in mleko v potokih Poleg vpojnih hlačk ponujamo tudi kolekcijo za nosečke in doječe mamice. Mi skrbimo za vas, medtem ko vi skrbite za otroka. Slogan materinske kolekcije povzame bistvo te kolekcije. Nosečke bodo navdušene nad hlačkami, ki so oblikovane tako, da trebušček varuje preklop, ne pa elastika, ki tišči in omejuje rastoči trebušček. Seveda ne pridejo prav le med nosečnostjo za kakšen izcedek, ampak tudi po porodu za menstruacijo (ko seveda pride).

icon-expand Naša materinska kolekcija. Majčka za dojenje in materinski bikini. FOTO: Arhiv naročnika

Majica za dojenje poskrbi za brezskrbno vozičkanje brez mokrih krogov na majici ali mirno nočno spanje brez premočene posteljnine. Všite blazinice v majici so res odlično vpojne, hkrati pa protimikrobna podloga odvaja vlago, se hitro suši, preprečuje vonj in uspešno obvladuje bakterije. Poletje in menstruacija Spet se sliši popolnoma neverjetno pa vendar deluje. Kopanje med menstruacijo brez tamponov in skodelic je z našimi kopalkami možno. Menstruacija rada preseneti tik pred ali med dopustom, saj med dopustom raven kortizola (stresnega hormona) upade. Če se vodnim užitkom vseeno ne želiš odreči, uporabi naše kopalke, ki se lahko nosijo na zmerne dneve menstruacije, kar v praksi pomeni, da zadržijo do dva tampona krvi. Imamo ogromno različnih modelov spodnjih kopalnih delov, ki jih lahko kombinirate s svojimi zgornjimi deli, ali pa jih dopolnite z ujemajočimi zgornjimi deli.

icon-expand Kopalke Modibodi. Recikliran brazilski bikini in ujemajoč zgodnji del. FOTO: Arhiv naročnika

Katere znane Slovenke so navdušene nad našimi hlačkami? Na naše hlačke prisegajo Teja Jugovic, Eva Ostrouška Kljun, Ana Kristanc Žontar, Jerca Zupan, Vita Starman, Tina Gaber, Maruša Bračun in ostale. Naš krog uporabnic se dnevno širi. Prepričala jih je preprosta uporaba, udobje med nošenjem ter ogromna izbira modelov in vpojnosti. Naša znamka je v svetu znana, kot zanesljiva in tista z največjo izbiro modelov, številk in vpojnosti. Daj nam priložnost in se nam pridruži tudi ti v popolnoma drugačni izkušnji menstruacije!

icon-expand Hlačke do popka proti potenju brez dodane vpojnosti. FOTO: Arhiv naročnika