Znanemu kirurgu ukradli identiteto, da bi prodali lažno zdravilo

"Če imate na telesu rdeče pike, ste na robu smrti – lahko se rešite, preden bo prepozno." Preveč dobro se sliši, da bi bilo res. Gre za lažni intervju z infektologom in ukradeno fotografijo.

Podobno krajo identitete je večkrat doživel tudi znani kirurg Erik Brecelj. "Že kar nekaj časa dobivam obvestila, da reklamiram zdravljenje inkontinence, potem pritisk, krčne žile, zadnje čase okulistika," našteva Brecelj.

Kar je kup laži, opozarja. Zasledil je tudi oglas na družbenih omrežjih, ki pravi: "Ta izdelek jemljite dvakrat na dan in do jutra boste izgubili do tri kilograme krvnih strdkov, bolečine bodo izginile." Ob izdelku pa je njegova fotografija.

"Naj vrnejo, naj ne naročajo. Bi res opozoril ljudi, naj ne verjamejo, ničesar ne reklamiram, v nobenih reklamah nisem. Goljufajo mene, goljufajo njih. Naj tega ne uživajo, naj zavržejo, naj ne naročajo. To je vse skupaj laž," je jasen znani zdravnik.

Nevarne in lažne izdelke so kupili med drugim tudi nekateri njegovi pacienti, ki jih je že opozoril, da so to lažni izdelki, ki jih ne smejo kupovati in da za reklamo stojijo nevarni goljufi.

"Nekako sem pričakoval, da ljudje ne verjamejo temu, da vedo, da sem kirurg in da se s pritiskom krčnih žil ne ukvarjam. Vsakemu povem: to so bedarije. Šokiran sem, ko kupijo," zmajuje z glavo.