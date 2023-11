Znani bi lahko bili kandidati za izpraznjene ministrske stolčke

Po tem, ko so vladno ekipo Roberta Goloba oktobra zapustili ministri za kmetijstvo, javno upravo ter naravne vire in prostor, bi danes utegnilo postati jasno, kdo jih bo nasledil. Premier je namreč napovedal, da bo imena najverjetneje sporočil do konca meseca, po neuradnih informacijah pa so tudi pogovori s kandidati v zaključni fazi. Najbolj verjetni kandidati so Franc Props za novega ministra za javno upravo, Vojko Adamič za novega ministra za kmetijstvo in Jure Leben oz. Jože Novak za novega ministra za naravne vire in prostor.

Vse od oktobra, ko je DZ na predlog Roberta Goloba razrešil kmetijsko ministrico Ireno Šinko in se seznanil z odstopoma ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana in ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, namreč stolčki na čelu teh resorjev ostajajo nezasedeni. Vodenje teh so začasno opravljajo ministri Marjan Šarec, Alenka Bratušek in Klemen Boštjančič. Golob je sicer že oktobra napovedal, da bodo "nekateri novi ministri znani zelo hitro", po sestanku koalicijskih partnerjev v začetku meseca pa je dejal, da bodo izpraznjena ministrska mesta popolnjena v zakonskih rokih, najverjetneje do konca tega meseca. icon-expand Robert Golob FOTO: Damjan Žibert Po neuradnih informacijah so pogovori o kandidatih zdaj vendarle v zaključni fazi. Doslej je sicer v javnosti zaokrožilo predvsem ime morebitnega kandidata za vodenje ministrstva za javno upravo. Najpogosteje se je omenjalo Boštjana Koritnika, ki je tu funkcijo zasedal že v času tretje vlade prvaka SDS Janeza Janše. PREBERI ŠE Se bo na ministrski stolček vrnil Koritnik? Kaj pa kmetijstvo in naravni viri? A po zadnjih informacijah naj bi se vodenje tega resorja nasmihalo poslancu Svobode Francu Propsu. Kot najverjetnejšega kandidata za vodenje kmetijskega ministrstva se neuradno omenja Vojka Adamiča, sicer županskega kandidata največje vladne stranke na lanskih lokalnih volitvah. Medtem naj bi bila še nekoliko manj končna odločitev, komu bo premier zaupal vodenje ministrstva za naravne vire in prostor, ki pomembno vlogo igra tudi pri popoplavni obnovi Slovenije. Med kandidati v zaključnem krogu pogovorov naj bi bila med drugim aktualni državni sekretar na omenjenem ministrstvu Jože Novak in nekdanji okoljski minister Jure Leben, ki so ga z ministrske funkcije odnesle domnevne nepravilnosti pri naročanju makete drugega tira med Divačo in Koprom. Leben je sicer pozneje ustanovil stranko Z.dej, na temelju katere je po tem, ko jo je pred lanskimi državnozborskimi volitvami prepustil Golobu, nastalo Gibanje Svoboda.