Znani bodo rezultati jesenskega roka splošne mature

Tisti, ki so maturo opravili, se bodo lahko še vpisali na študij v okviru tretjega prijavnega roka, vendar samo še na tiste fakultete in programe, kjer so po drugem prijavnem roku še ostala prosta mesta.

K jesenskemu roku splošne mature se je prijavilo 1959 dijakov, kar je 32 manj kot lani. Ti so opravljali izpite iz 38 predmetov. Letošnji jesenski rok je trajal šest dni.

Prvič je splošno maturo opravljalo 506 prijavljenih kandidatov (lani 451), 188 jo je ponavljalo v celoti, 479 kandidatov pa je opravljalo enega ali dva popravna izpita (lani 606). Drugi del izpitov je opravljalo 108 kandidatov, ki so splošno maturo pisali v dveh delih, 328 kandidatov pa je skušalo izboljšati oceno pri maturitetnem predmetu.