Znani člani strateškega sveta za prehrano

Članov strateškega sveta za prehrano je po novem 19, med njimi pa so tako strokovnjaki z biotehniške, medicinske in tudi družboslovne smeri. Svet vodi Nataša Fidler Mis , živilska tehnologinja in doktorica znanosti s tega področja, v svetu pa so še Veronika Cukrov , pravnica, ki se, kot so sporočili z vlade, primarno ukvarja z vprašanji energetskega prava, ki je močno povezano z okoljskimi vidiki prehrane. Med člani so tudi Tanja Kamin s FDV, profesorica in vodja raziskovalnega Centra za socialno psihologijo, Boštjan Jakše , ki je s področja prehrane doktoriral na Biotehniški fakulteti, farmacevt Samo Kreft in Nika Tavčar z Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Članica strateškega sveta je tudi Andreja Vezovnik s FDV, s Katedre za medijske in komunikacijske študije, pa tudi zdravnik, specialist epidemiologije in strokovni direktor NIJZ Ivan Eržen.Med člani so še raziskovalec na Biotehniški fakulteti Jakob Leskovec, agrarni ekonomist in predavatelj na Biotehniški fakulteti Aleš Kuhar, zdravnik, specialist kardiologije v UKC Ljubljana Zlatko Fras, Mojca Dolinar, klimatologinja, direktorica Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo Agencije RS za okolje ter Lilijana Mahne s kmetije Mahne, ki je promotorka lokalne samooskrbe.

Med člani sveta pa najdemo tudi državne sekretarje, med njimi so Dan Juvan, državni sekretar ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Darjo Felda, državni sekretar ministrstva, pristojnega za izobraževanje, Tatjana Buzeti, državna sekretarka ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uroš Vajgl, državni sekretar ministrstva, pristojnega za okolje, Azra Herceg, državna sekretarka ministrstva, pristojnega za zdravje, in Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.

Spomnimo, da so ob ustanovitvi omenjenega sveta številni strokovnjaki izrazili pomisleke, saj v prvotni sestavi ni bilo strokovnjakov vseh relevantnih področij. Danes se bodo člani sveta sicer sestali na svoji prvi seji, na kateri se bodo dogovorili o delu za pripravo predlogov ukrepov za cenovno dostopno kakovostno in varno hrano, ki bo imela čim manjši negativen vpliv na zdravje ljudi, okolje in podnebje.