Znani obrazi na najstarejšem slovenskem maratonu

Na startu je bila tako Marija Brumen , 63-letna Štajerka, ki je v zadnjih 12 letih kot prva Slovenka pretekla vseh sedem največjih svetovnih maratonov v Berlinu, Londonu, New Yorku, Chicagu, Bostonu, Sydneyju in Tokiu. Za 85-letnega novinarja Francija Klemenčiča pa je bil etošnji Maraton treh src že jubilejni štirideseti, letos se bo pomeril na 5 km.

Slovenska skakalka Ema Klinec je v teku na 5 km zaostala le za zmagovalko Tjašo Žalig in drugouvrščeno Klaro Šoštarič. Na tem dogodku je bila že nekajkrat v vlogi podeljevalke medalj, lani pa so jo so zasrbele pete, da bi se preizkusila tudi sama in letos je nato to željo tudi uresničila.

43. Maraton treh src in DP na 21 km

Tekači in tekačice se so se ob obeh maratonskih razdaljah preizkusili tudi na tradicionalnih tekmovalnih disciplinah 10 in 5 km, start teh je bil ob 9.15. Pet minut kasneje so startali tudi tekmovalci v nordijski hoji.

Novost letošnje prireditve pa je bil novi tek treh src, ki bo ponudil tekaško preizkušnjo za trojke. Ta je skupaj pretekla 42, 21 in 10 km, vsak tekač je začel na posamezni razdalji, nato pa bodo skupaj pritekli v cilj.

Prvi dogodek je bil sicer na vrsti že ob 8. uri, ko so prvi začeli udeleženci Pohoda treh src na 7 in 12 km. V popoldanskem programu je ob 16. uri potekal drugi dobrodelni tek v spomin na Gorazda Giderja - Tečem, da pomagam, dolg simboličnih 250 metrov. Ob 16.15 je sledil še tek s psi, 15 minut zatem pa še dogodek za najmlajše - Veveričkin in Srčkov tek za otroke.

Pred začetkom 43. maratona v Radencih so organizatorji sporočili, da je udeležba spodbudna, saj je po številu prijav kazalo, da bo ciljno ravnino prečkalo skoraj 20-odstotkov več udeležencev kot lani.

Skupno je za izvedbo maratona poskrbelo več kot 1100 ljudi iz dveh držav, na obeh straneh meje je letošnji maraton podprlo več kot 500 prostovoljcev, med njimi je tudi 350 gasilcev, dijaki Srednje gostinske šole Radenci in Gimnazije Ljutomer ter številni člani prostovoljnih društev. Za zdravstveno zaščito udeležencev je znova skrbela Splošna bolnišnica Murska Sobota.