Znani razultati mature: vse točke doseglo 87 dijakov

Zlatih maturantov, ki na maturi dosežejo najmanj 30 točk, je bilo letos 324, kar je nekaj več kot lani, ko jih je bilo 315. Mednarodno maturo, ki poteka na štirih gimnazijah, je opravljalo skupaj 94 dijakov iz Slovenije in 44 tujcev. Med njimi je bilo 52 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 točk od skupno možnih 45 točk, je Državni izpitni center sporočil na današnji novinarski konferenci.

Dijaki si lahko rezultate splošne mature s pomočjo šifre že od 7. ure ogledajo tudi na spletu. Maturitetna spričevala in obvestila o uspehu na poklicni maturi pa so kandidati že prejeli na šolah v sredo, 8. julija.