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Slovenija

Znani razultati mature: vse točke doseglo 87 dijakov

Ljubljana, 13. 07. 2026 11.37 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
STA N.L.
Začetek spomladanskega roka matura -5

Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65 odstotka kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67 odstotka. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni 64, je sporočil Državni izpitni center.

Na splošni maturi je bilo uspešnih 91,65 odstotka kandidatov, na poklicni 90,67 odstotka.
Na splošni maturi je bilo uspešnih 91,65 odstotka kandidatov, na poklicni 90,67 odstotka.
FOTO: Aljoša Kravanja

Zlatih maturantov, ki na maturi dosežejo najmanj 30 točk, je bilo letos 324, kar je nekaj več kot lani, ko jih je bilo 315. Mednarodno maturo, ki poteka na štirih gimnazijah, je opravljalo skupaj 94 dijakov iz Slovenije in 44 tujcev. Med njimi je bilo 52 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 točk od skupno možnih 45 točk, je Državni izpitni center sporočil na današnji novinarski konferenci.

Dijaki si lahko rezultate splošne mature s pomočjo šifre že od 7. ure ogledajo tudi na spletu. Maturitetna spričevala in obvestila o uspehu na poklicni maturi pa so kandidati že prejeli na šolah v sredo, 8. julija.

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Vakalunga
13. 07. 2026 12.30
Današnji rezultati in uspehi so posledica politike, političnih pritiskov, pritiskov staršev, predvsem pa nižanja standardov, kjer znajo za polovico in več manj, učitelji so prisiljeni višat ocene, učencem podarjati odlične uspehe samo tako se lahko danes normalno preživi. Rezultat te uničujoče politike in šolske kulture so prazne denarnice staršev, razvajena mularija, večni študenti, ki so bolj zdraharji, le ti se ukvarjajo z vsem samo ne s študijem in generacija večnih na sociali. Danes se vpisuje na FAKUTETE VEČ KOT 22 TIISOČ ŠTUDENTOV v prvi letnik ČEPRAV JE BILA CELA RODNA GENERACIJA MANJŠA ZA 2 TISOČ TO JE možno samo v državi NORCEV kot je Slovenija..Po Gavsovi krivulji več kot 4000 študentov take rodne generacije ne more biti...Le kje jih naberejo na pokopališču in v domu ostarelih....
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+2
2 0
miabi
13. 07. 2026 12.52
Res je starši pritiskajo na šole. Moja sestrična je šla fo psihiatra - znanca, da je dobila njena hči potrdilo za naknadni rok. Pri njih tudi denar ni problem.
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