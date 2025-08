Znani rezultati obdukcije psičke, ki je poginila na območju Bohinja

Metaldehid pa je aktivna učinkovina, k se najpogosteje uporablja v vabah za zatiranje polžev, lahko pa je tudi glavna sestavina trdega goriva za prižiganje ognja pri kampiranju ali v majhnih grelnikih. Zaradi dodatka otrobov ali melase psom in drugim domačim živalim tovrstne snovi zelo teknejo, zato so zastrupitve dokaj pogoste. Za zastrupitev ali smrt zadostuje zaužitje že zelo majhne količine metaldehida. Znaki zastrupitve so zelo različni in nespecifični, do pogina pride v štirih do 24 urah.

S toksikološko preiskavo je bila dokazana prisotnost metaledehida in anatoksina. Anatoksin je nevrotoksični alkaloid, ki ga proizvajajo cianobakterije. Najpogostejši vzrok zastrupitve z njim je zaužitje vode, v kateri so cianobakterije. Pogin lahko nastopi že 20 minut po nastanku prvih kliničnih znakov, so sporočili iz Uprave za varno hrano.

Pri psički so se klinični znaki, ki so nakazovali na zastrupitev, pojavili eno uro po prihodu ob jezero, opisani znaki pa bi lahko kazali tako na zastrupitev z metaldehidom kot anatoksinom. Tudi rezultati raztelesbe in histopatološke preiskave so pokazali spremembe, ki lahko nastanejo tako pri zastrupitvi z metaldehidom kot anatoksinom. Glede na ugotovljeno količino bi pogin lahko povzročil vsak od obeh strupov, najverjetneje pa je šlo za hkratno zastrupitev z obema snovema, pojasnjujejo.

UVHVVR lastnike hišnih ljubljenčkov opozarja, naj bodo na sprehodih pozorni, saj lahko živali iz radovednosti hitro zaužijejo snovi, ki so zanje nevarne. Pogoste zastrupitve pri psih in mačkah se zgodijo zaradi zaužitja določene hrane (na primer čokolade, žvečilnega gumija, čebule, česna, gob in podobno), zdravil za ljudi, strupenih rastlin in drugih snovi (na primer sredstva proti zmrzovanju, strup za polže, insekticid). Izogibati se je treba tudi stoječim vodam z modro-zeleno sluzjo, ki kaže na prekomerno razmnoževanje cianobakterij.

Simptomi zastrupitve so odvisni od snovi, ki jo je žival zaužila, in vključujejo prebavne motnje, tresenje, zmedenost, težave z dihanjem in napade. Hitro ukrepanje je bistveno – če opazimo nenavadne simptome ali sumimo, da gre za zastrupitev, je treba nemudoma obiskati veterinarja.