Znani Slovenci na lokalnih volitvah: glasbeniki, filozofi, športniki

Vožnja nekdanje vražje Slovenke, s katero si je tlakovala pot do bronaste olimpijske kolajne. Po zavojih, ki jih je po kasnejši podjetniški poti naredila v strankarsko politiko, najprej k SDS in zdaj k Demokratom, bi v štajerski prestolnici rada osvojila medaljo zlatega leska. "Danes se počutim odlično, sem polna energije in v to tekmo vstopam z veseljem. Vem, koliko lahko prispevam in verjamem, da Maribor zmore več," v promocijskem videu pravi županska kandidatka Katja Koren. Iz reprezentančnega dresa v politični ring skačejo v Ljubljani, član slovenske izbrane košarkarske vrste Edo Murić na listo Zorana Jankovića. Igra na poziciji krila, kako pa bo branil barve Zorana Jankovića? "Pa ne bom branil, jaz imam zanj same besede hvale, meni je najbolj važno to, da res vem, koliko ima on rad Ljubljano," pravi Murić.

Edo Murić je na listi Zorana Jankovića FOTO: POP TV

In če so menjave kapetanov v reprezentanci nekaj običajnega "sigurno smo jih zamenjali, imate prav, ampak tudi če smo jih, smo točno vedeli, kdo je prva violina, Luka Dončić, tako tudi čutim za Zorana Jankovića". Na Jankovićevi listi je še Magnifico, na glasbene note pa igrajo tudi drugod. V ekipi županskega kandidata Bora Greinerja v Mariboru je - kot kaže - član skupine Čudežna polja, poznan tudi po liku Spidija. Nazaj v Ljubljano, kjer se bo med kandidati Levice za mestni svet za glasove boril pevec in kitarist Miha Guštin - Gušti. Svetovno znani filozof Slavoj Žižek pa je ime zastavil za Levico oziroma kot pravi sam - za Luko Mesca osebno. "Če me kdo spominja na Luka Mesca, je moj - ponosno rečem znanec - Zohran Mamdani," pravi Žižek.

Magnifico se podaja v lokalno politiko. FOTO: 24UR