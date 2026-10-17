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Znani Slovenci na lokalnih volitvah: glasbeniki, filozofi, športniki

Ljubljana, Maribor, 17. 10. 2026 20.02 pred 33 minutami 2 min branja 10

Avtor:
Žana Vertačnik
Edo Murić je na listi Zorana Jankovića

Lokalne volitve se bližajo in tudi na tokratnih se je angažirala pisana druščina znanih slovenskih obrazov. Kdo se na politični parket seli s košarkarskega, pa z odrskih desk in z belih strmin? Kdo jih je prepričal in kako bodo oni prepričevali volivce?

Vožnja nekdanje vražje Slovenke, s katero si je tlakovala pot do bronaste olimpijske kolajne. Po zavojih, ki jih je po kasnejši podjetniški poti naredila v strankarsko politiko, najprej k SDS in zdaj k Demokratom, bi v štajerski prestolnici rada osvojila medaljo zlatega leska. "Danes se počutim odlično, sem polna energije in v to tekmo vstopam z veseljem. Vem, koliko lahko prispevam in verjamem, da Maribor zmore več," v promocijskem videu pravi županska kandidatka Katja Koren.

Iz reprezentančnega dresa v politični ring skačejo v Ljubljani, član slovenske izbrane košarkarske vrste Edo Murić na listo Zorana Jankovića. Igra na poziciji krila, kako pa bo branil barve Zorana Jankovića? "Pa ne bom branil, jaz imam zanj same besede hvale, meni je najbolj važno to, da res vem, koliko ima on rad Ljubljano," pravi Murić.

Edo Murić je na listi Zorana Jankovića
Edo Murić je na listi Zorana Jankovića
FOTO: POP TV

In če so menjave kapetanov v reprezentanci nekaj običajnega "sigurno smo jih zamenjali, imate prav, ampak tudi če smo jih, smo točno vedeli, kdo je prva violina, Luka Dončić, tako tudi čutim za Zorana Jankovića".

Na Jankovićevi listi je še Magnifico, na glasbene note pa igrajo tudi drugod. V ekipi županskega kandidata Bora Greinerja v Mariboru je - kot kaže - član skupine Čudežna polja, poznan tudi po liku Spidija.

Nazaj v Ljubljano, kjer se bo med kandidati Levice za mestni svet za glasove boril pevec in kitarist Miha Guštin - Gušti. Svetovno znani filozof Slavoj Žižek pa je ime zastavil za Levico oziroma kot pravi sam - za Luko Mesca osebno. "Če me kdo spominja na Luka Mesca, je moj - ponosno rečem znanec - Zohran Mamdani," pravi Žižek.

Magnifico se podaja v lokalno politiko.
Magnifico se podaja v lokalno politiko.
FOTO: 24UR

Newyorški župan, demokratični socialist, ki je uspešno nagovoril mlade in delavski razred. "Se rado govori te prazne - Ljubljana mora biti mesto vseh Ljubljančanov - to nič ne pomeni, sledi Mamdaniju in se konkretno vprašaj, kateri so depriviligirani in kako jim res pomagati".

Pred 15. novembrom pa za svojega favorita politično prepreko vidi predvsem v - kot pravi - načrtnem drobljenju glasov. "Kako celo velika imena, bivši financ minister na listi Svobode - Florjančič ali kako, vsi so se pripravljeni tukaj žrtvovati, samo da par odstotkov vzamejo," o kandidatih v Ljubljani pravi Žižek.

Vse kandidatne liste bodo sicer dokončno potrjene in javne do konca meseca.

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lokalne volitve ljubljana maribor

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KOMENTARJI10

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BASILEIA RHOMAION
17. 10. 2026 20.33
Levičarska mafija....🤬
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+1
1 0
MissYay
17. 10. 2026 20.32
In ko Slavoj Ž. podpira kandidata, ki je na belem prašku, pol pa lahko vsi vemo, kakšna je njegova filozofija. Pa ima na istem polu, kar tri bolj primerne kandidate, ampak naš Slavoj se odloči ravno za tistega, ki je največji luzer. Mogoč pa je vzniknila ta ljubezen še iz skupnih obiskov pri Pubu-Foto.
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+1
1 0
Albert Konečnik
17. 10. 2026 20.26
Se zelo čudim, koliko raznoraznih (tudi čisto nesposobnih) tipov bi želelo biti vsaj občinski poslanec, če ne celo župan. Gužva vsepovsod, ko pa sem pred kratkim videl razpis za cestnega delavca - asfalterja, pa ni bilo nobenega kandidata. Le zakaj? Odgovor je na dlani.
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+2
2 0
Ben Hur
17. 10. 2026 20.25
Sramota za Guštija. Sem ga imel za normalnega.
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+2
2 0
Ben Hur
17. 10. 2026 20.25
Poden.
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+2
2 0
StAnalitik
17. 10. 2026 20.21
MURIC daj bodi tiho in ne delaj si sramote.Poglej dvoranl Stozice,projekt tvojega poglavarja.Glasoval boš za zemljaka,ker ti je MAMICA tako narocila
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+4
5 1
Verus
17. 10. 2026 20.09
Moj bog, kdo gre vse v politiko in se čuti primeren. To ne moreš verjet, kako huda epidemija idiotizma je v Sloveniji. Magnifico?! Feratović? Korenova? Murić? Repić? Pa to ne moreš verjet. To ne moreš verjet, kakšni ljudje o sebi menijo, da so primerni za vodstvene in državne oz. občinske pozicije.
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+4
5 1
konc
17. 10. 2026 20.17
Sami egomanijaki brez trohice samokritike, zato pa smo tam kjer smo. "Fake it, until you make it!" Ali pa tudi, če ne.
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+2
2 0
mr_green
17. 10. 2026 20.23
Zato ker je Janša ustvaril kulturo leta 2008, da je treba pljuvati po vseh politikih. Zato tudi Čeferin noče v politiko.
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+1
1 0
GhostWithAxe
17. 10. 2026 20.35
Narcisi, ljudje ki imajo potrebo da so pomembni, nakladaci in nastopaci. Zal. Demokracija. Sistem v katerem nekdo ki mogoce 20 let vlaga v raziskavo in informiranost necesa in potem gres o tem volit in ima en smokljan enak vrednost enega glasu kot tisti ki ima mogoce 20 let znanja. Vska gkas steje, tudi tistih glupih ljudi in tu je problem demokracije.
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0 0
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