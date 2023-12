Znani Slovenci v teh dneh pogosto opaženi na avtobusih: Preverili smo, zakaj!

Ta poleg prepoznavnega starega mestnega jedra za raziskovanje ponuja še veliko simpatičnih sosesk, ki so lokalnim prebivalcem in turistom dostopne tudi z mestnim avtobusom.

To so v minulih dneh storili tudi nekateri znani Slovenci, ki so se v družbi strastne popotnice Mojce Mavec odpravili v zanimive predele Ljubljane. Zraven so povabili tudi nas, naše popotovanje pa se je pričelo zgodaj zjutraj, ko smo se na avtobusni postaji na Brodu dobili z Mojco in video ustvarjalcem Janom Filipom Jordanom Frangešem.

Z Janom in Mojco na "Šmarko"

Pot nas je peljala proti priljubljeni rekreativni destinaciji Ljubljančanov, Šmarni gori ali "Šmarki" po domače. Ustavili smo se v Zavrhu pod Šmarno goro, kjer se je rodil Jakob Aljaž. V čudoviti hiši v alpskem slogu se v sončnih dneh odpira razgled na Triglav, ki je zares navdihujoč. Po ogledu rojstne hiše smo se odpravili do vrha Šmarne gore, do katerega vodijo različne poti. Svetujemo vam, da izberete tistega, ki je primeren za vašo stopnjo pripravljenosti. Na vrhu smo se pogreli s čajem, nato pa smo se odpravili nazaj v dolino. Jana je potep z Mojco tako navdušil, da nam je zaupal, da se bo kmalu spet nekam odpravil z avtobusom: "Veliko je skritih kotičkov mesta, ki jih še nisem raziskal, in vožnja z avtobusom je super način, da pridem do njih. Pa še prijazno je do okolja."