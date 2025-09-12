Svetli način
Slovenija

Znani slovenski zdravniki žrtve zlorab identitete

Ljubljana, 12. 09. 2025 09.16 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D.L.
Komentarji
2

Po spletu se širijo z umetno inteligenco ustvarjeni posnetki uglednih zdravnikov, ki promovirajo "čudežna zdravila", opozarjajo v zdravniški zbornici in dodajajo, da gre za zlorabe identitete. Med tistimi, ki jih je to doletelo, so Zlatko Fras, Tadej Battelino, Bojana Beović, Alojz Ihan, Erik Brecelj in David Zupančič. "Zdravniki nikoli ne oglašujejo posameznih zdravil poimensko in ne obljubljajo čudežne ozdravitve z določenimi preparati ali prehranskimi dodatki," poudarjajo v zbornici.

Posnetek zdravnika (simbolična slika)
Posnetek zdravnika (simbolična slika) FOTO: Shutterstock

Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) v zadnjih dneh in mesecih opaža vse več zlorab identitete zdravnikov. "Gre za resne zlorabe, kjer neznanci brez vednosti in soglasja naših članov uporabljajo njihovo ime, fotografije ter celo izjave, ki jih nato z umetno inteligenco spremenijo in nadomestijo z izmišljenimi vsebinami. Te vsebine praviloma služijo oglaševanju domnevnih "čudežnih zdravil", ki nimajo strokovne podlage in odvračanju od uradne medicine, zato lahko resno ogrozijo zdravje ljudi," opozarjajo. 

Nazadnje so zlorabili identiteto strokovnega direktorja Interne klinike UKC Ljubljana Zlatka Frasa ter s pomočjo umetne inteligence spremenili vsebino njegove video izjave. Poleg njegove so za zavajanje javnosti ali pospeševanje prodaje "čudežnih zdravil" uporabili tudi identiteto drugih uglednih strokovnjakov, kot so Tadej Battelino, Bojana Beović, Matija Tomšič, Alojz Ihan, Tatjana Lejko Zupanc, Juš Kšela, Mario Fafangel, Erik Brecelj in David Zupančič.

V ZZS opozarjajo, da gre za resno grožnjo za zdravje ljudi. Z umetno inteligenco obdelani posnetki namreč javnost zavajajo s trditvami o učinkovitosti izdelkov, ki nimajo znanstvene utemeljitve, hkrati pa se s tem ruši zaupanje v zdravstveno stroko.

V zbornici vsak primer zlorabe prijavijo tržnemu in zdravstvenemu inšpektoratu, Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) ter Policiji. "Kljub temu so se lažne spletne strani in objave začele širiti še hitreje, pogosto prek tujih strežnikov in s pomočjo plačanih oglasov na družbenih omrežjih," dodajajo. 

"Zdravniška zbornica Slovenije ponovno opozarja, da zdravniki nikoli ne oglašujejo posameznih zdravil poimensko in ne obljubljajo čudežne ozdravitve z določenimi preparati ali prehranskimi dodatki. Tovrstne objave so neresnične, zavajajoče in lažne. Njihov namen je zgolj finančni dobiček tistih, ki stojijo za njimi, pri tem pa je lahko resno ogroženo zdravje ljudi. Prosimo vas, da ste ob branju tovrstnih vsebin previdni, jih ne delite naprej in o njih obvestite pristojne institucije," pozivajo v ZZS.

zdravniška zbornica zloraba identitete umetna inteligenca lažna zdravila prevara
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rdečimesečnik
12. 09. 2025 10.26
Kako men tega ai noče naredit pa še plačal sem
ODGOVORI
0 0
osservatore
12. 09. 2025 10.19
+2
Tu zraven spada tudi Herta Kosmina in Biostile, ki za svoje preparate oglašuje "čudežne" učinke za katere nima kliničnih rezultatov=dokazov. Pri Herti nastopa misteriozni dr. Majić, ki ni bil zlorabljen ampak na ta račun pridno kasira. V N1 (junij 2024) so razkrili, da je zdravstveni inšpektorat podjetje Biostile v zadnjih treh letih kaznoval že z 240 tisoč evri glob zaradi zavajajočega oglaševanja. Ampak pri letnem prometu > 10 miljonov se te kazni enostavno prištejejo v strošek poslovanja.
ODGOVORI
2 0
