Znani slovenski zdravniki žrtve zlorab identitete

Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) v zadnjih dneh in mesecih opaža vse več zlorab identitete zdravnikov. "Gre za resne zlorabe, kjer neznanci brez vednosti in soglasja naših članov uporabljajo njihovo ime, fotografije ter celo izjave, ki jih nato z umetno inteligenco spremenijo in nadomestijo z izmišljenimi vsebinami. Te vsebine praviloma služijo oglaševanju domnevnih "čudežnih zdravil", ki nimajo strokovne podlage in odvračanju od uradne medicine, zato lahko resno ogrozijo zdravje ljudi," opozarjajo.

Nazadnje so zlorabili identiteto strokovnega direktorja Interne klinike UKC Ljubljana Zlatka Frasa ter s pomočjo umetne inteligence spremenili vsebino njegove video izjave. Poleg njegove so za zavajanje javnosti ali pospeševanje prodaje "čudežnih zdravil" uporabili tudi identiteto drugih uglednih strokovnjakov, kot so Tadej Battelino, Bojana Beović, Matija Tomšič, Alojz Ihan, Tatjana Lejko Zupanc, Juš Kšela, Mario Fafangel, Erik Brecelj in David Zupančič.

V ZZS opozarjajo, da gre za resno grožnjo za zdravje ljudi. Z umetno inteligenco obdelani posnetki namreč javnost zavajajo s trditvami o učinkovitosti izdelkov, ki nimajo znanstvene utemeljitve, hkrati pa se s tem ruši zaupanje v zdravstveno stroko.

V zbornici vsak primer zlorabe prijavijo tržnemu in zdravstvenemu inšpektoratu, Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) ter Policiji. "Kljub temu so se lažne spletne strani in objave začele širiti še hitreje, pogosto prek tujih strežnikov in s pomočjo plačanih oglasov na družbenih omrežjih," dodajajo.

"Zdravniška zbornica Slovenije ponovno opozarja, da zdravniki nikoli ne oglašujejo posameznih zdravil poimensko in ne obljubljajo čudežne ozdravitve z določenimi preparati ali prehranskimi dodatki. Tovrstne objave so neresnične, zavajajoče in lažne. Njihov namen je zgolj finančni dobiček tistih, ki stojijo za njimi, pri tem pa je lahko resno ogroženo zdravje ljudi. Prosimo vas, da ste ob branju tovrstnih vsebin previdni, jih ne delite naprej in o njih obvestite pristojne institucije," pozivajo v ZZS.