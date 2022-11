Znani so finalisti projekta #OkvirPomoči

NLB Skupina je v svoji tretji različici projekta #OkvirPomoči priložnost ponudila zanesenjakom, ki s svojim delovanjem in s svojimi rešitvami prispevajo k doseganju in podpirajo vsaj enega od sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja Organizacije združenih narodov ter sledijo smernicam Okvirja trajnostnega razvoja NLB Skupine. Podjetja so v prijavi morala predstaviti svoje delovanje, projekte oziroma predloge za trajnostno preobrazbo, pri tem pa opredeliti, katero komponento trajnosti, torej bodisi okoljsko, družbeno ali upravljavsko [ESG - environmental, social, governance, op. a.], naslavljajo.

Letošnji Okvir pomoči je pokazal, da podjetniki pogumno stopajo na pot trajnosti. Priznati moramo namreč, da je bil odziv podjetij, ki so se odzvala na razpis, predstavila svoje delovanje in svoje projekte, nad našimi pričakovanji. Za razliko od preteklih let, ko smo z Okvirjem pomoči podprli mikro, mala in srednja podjetja, ki so občutila posledice korona krize, in jim brezplačno ponudili oglasni prostor, je bila ena od ključnih komponent tokrat, da podjetja bodisi ponujajo trajnostne rešitve bodisi poslujejo trajnostno, pa naj gre za okoljski, družbeni ali upravljavski vidik trajnosti, je pojasnila Nataša Zemljič Pangerc, vodja skupine v Jugozahodni regiji v Poslovanju z malimi in srednjimi podjetji v NLB in članica komisije, ki je ocenjevala sodelujoče projekte slovenskih podjetij. Dodala je: To zgolj dokazuje, kako izredno pomemben vidik postaja trajnost, po drugi strani pa kako zelo proaktivni in daljnovidni so naši podjetniki.

V Sloveniji se je k sodelovanju prijavilo največ podjetnikov in podjetij, in sicer kar 82.

Med prijavljenimi 300 podjetji na vseh šestih trgih, kjer NLB Skupina posluje, torej v Sloveniji, Srbiji, Severni Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in na Kosovem, je največ podjetij (kar 150) prijavilo projekte z okoljsko komponento, nekoliko manj (119) z družbeno, preostala podjetja pa so naslovila predvsem upravljavski vidik trajnosti.

Med prijavljenimi projekti so člani prvostopenjske komisije, sestavljene iz strokovnjakov bank članic NLB Skupine in predstavnice Deloitte Slovenija, na vsakem trgu izbrali deset finalistov, ki bodo nagrajeni s posebnimi bančnimi ugodnostmi ter deležni tudi medijske podpore in predstavitve. Poleg tega pa bo med finalisti drugostopenjska regijska žirija izbrala tri najboljše, regijske zmagovalce, ki na izzive trajnosti, krožnosti in prihodnosti ponujajo najboljše rešitve. Zanje je NLB Skupina pripravila sponzorska sredstva v višini 100.000 evrov (najboljši projekt bo nagrajen z nagrado v višini 50.000 evrov, drugouvrščeni projekt s 30.000 evri, tretjeuvrščeni pa z 20.000 evri), svetovalna hiša Deloitte pa 8-urno brezplačno strokovno svetovanje glede uspešne vpeljave trajnostnega poslovanja v strateške in operativne procese podjetja.

Regijski zmagovalci bodo znani kmalu – že prihodnji teden, in sicer v četrtek, 24. novembra.

Pravi trenutek za trajnostno preobrazbo

Partnerje projekta #OkvirPomoči – poleg NLB in Deloitta namreč v projektu sodelujejo še Mastercard, Pro Plus, Bloomberg Adria in Europlakat – je združila misel, da lahko skupaj delamo bolje in naredimo več ter prihodnjim generacijam zagotovimo boljšo prihodnost.

Naša pozornost je osredotočena na prihodnost te regije, na priložnosti, ki se ji odpirajo in ki jih lahko v NLB Skupini podpremo s svojimi odločitvami in storitvami, torej s svojim delovanjem. Da se s projektom Okvir pomoči tokrat usmerimo v trajnost, je za nas nekaj povsem naravnega, je že ob začetku projekta pojasnil Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB. Trajnost v najširšem pomenu besede, torej ne le okoljski vidik, ampak tudi družbeni in upravljavski, smo namreč postavili v središče svojega delovanja. Izjemno ponosni smo na to našo regijo priložnosti, na Jugovzhodno Evropo, in vemo, da ima ogromno ponuditi – od kakovosti življenja, do znanja in inovativnih idej. Poglejte samo, kako drzni in daljnovidni so bili misleci, kot sta na primer Tesla in Noordung. Da bo tako tudi v prihodnje, tokrat s projektom Okvir pomoči iščemo trajnostne rešitve za boljši jutri. Ta regija namreč za nas ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom, kjer gradimo svojo prihodnost.





