Znani so postopki za necepljene pripadnike Slovenske vojske

Delo v oktobru za pripadnike Slovenske vojske prinaša spremembe, zaradi vladnega odloka od pripadnikov SV namreč zahtevajo le pogoj PC. Ministrstvo je vojski podalo usmeritve, kakšni so postopki za necepljene zaposlene v vojski. Po navedenem vrstnem redu bi morali necepljeni najprej koristiti presežne ure, nato sledi koriščenje letnega dopusta. Skrajni ukrep je čakanje na delo zaradi višje sile, zaposleni bi med čakanjem na delo prejemali nadomestilo plačila v višini 50 odstotkov.

Vlada je vojski podala usmeritve, kakšni so postopki za necepljene zaposlene v vojski.

Zlasti upravni del ministrstva bo napoten na delo od doma, če bodo razmere seveda to dopuščale. Vsem, ki ne morejo delati od doma, jim bodo ponudili sklenitev dogovora o mirovanju pravic iz delovnega razmerja, za kar ne bodo prejeli plačila, sporočajo iz Sindikata vojakov Slovenije. Ker narava dela večini zaposlenim v SV ne dopušča dela od doma, so nove usmeritve po besedah sindikata med zaposlene prinesle veliko negotovost in stisko.

Zaradi izvrševanja dela in nalog necepljenih bodo vpoklicani pogodbeni rezervisti Slovenske vojske, ni pa navedeno ali bodo ob vpoklicu izpolnjevati pogoj PC.