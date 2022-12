Znani so se predajali skušnjavam Velikega Gatsbyja

Tematske zabave so sicer zelo popularne v tujini, pri nas pa si drznemo skočiti v kostume samo za pusta. Ampak ob kristalnih piramidah kozarcev polnih šampanjca, kaviarju in plesnih ritmih daleč od oči javnosti se je težko upreti elegantno razgaljenim plesalkam v improviziranem kabareju. Zapeljivim čarom pevke in plesalke Astrid predajal tudi komik in v zadnjem času tudi pisatelj Jure Godler. Dih jemajoča Astrid je še tako zgovornega in iznajdljivega Godlerja pustila brez komentarja.

Na lokaciji le streljal od mestnega vrveža se tako zbira vedno več znanih obrazov iz sveta estrade, športa in podjetništva, ki se tako nemoteno zabavajo vse do poznih jutranjih ur.

Med gosti pa se je vrtel tudi Gregor Kirsch. Očitno mu znanje iz šova Zvezde plešejo koristi tudi pri plesu charlstona, ki je bil kulten ples v 20. letih prejšnjega stoletja in je zaznamoval tudi slavnega Gatsbya. Postavni Gorenjec ni skrival navdušenja nad tematsko zabavo in tudi elegantna oprava ga ni ovirala pri plesu dolgo v noč.

Gostje pa so si dale duška z modno izbiro v stilu Gatsbya. Zato si je marsikdo lahko oči spočil na postavni in vedno modni voditeljici Pii Pustovrh, ki se je dogodka udeležila v družbi prijateljic.

Z najlepšo opravo večera pa sta presenetila direktor Cubo Golf Smlednika , Sandi Kovačevič in njegova žena doc. dr. Nina, sicer priznana slovenska ginekologinja.

Konec leta si bo po uspešnih stand up nastopih zapomnil tudi Ranko Babić, ki ga skoraj da ne ujamemo na takih zabavah. A smo izvedeli, da je letos postal golfist, zato ga boste verjetno večkrat srečali na Cubo Golf Smledniku. Bodisi med vihtenjem palic bodisi v družbi prijateljev na kakšni od nepozabnih zabav, ki jih pripravljajo v klubski hiši in so sicer odprte za javnost.

Med znanimi iz podjetniških vod smo v objektiv ujeli tudi Ireno Fonda, direktorico ribogojnice Fonda, ki je skupaj s partnerjem in prijatelji okušala gurmanske dobrote.

Serija butičnih dogodkov Be The Party by CUBO bo tudi v novem letu združevala vrhunsko kulinariko in sproščeno druženje ob izbrani glasbi, bodisi vrhunskih glasbenikov, ki običajno polnijo velike koncertne odre tako doma kot v tujini bodisi priznanih DJ-ev. Hedonisti bodo tudi v novem letu prišli na svoj račun stran od mestnega vrveža.

Tik pred koncem tega leta pa bo tam potekal tudi novoletni bazar s stojnicami lokalnih ponudnikov in glasbo. Idilična zimska vasica bo na Smledniku oživela 27. decembra 2022.

Naročnik oglasa je CUBO Golf.