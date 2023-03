Odbor potrdil zakon o tujcih, SDS napoveduje 'boj z vsemi demokratičnimi sredstvi'

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je z 10 glasovi za potrdil dopolnjeni predlog Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Proti so glasovali štirje člani odbora. V parlamentu bodo zakon obravnavali prihodnji teden. Seja je bila sicer vmes prekinjena, SDS-ov član odbora Branko Grims pa napoveduje, da bodo v stranki šli v zaustavitev zakona z "vsemi demokratičnimi sredstvi, vključno z referendumom".

"Če bo Golobova koalicija šla črtat iz zakona obvezno znanje slovenskega jezika, kar je temelj vsake integracije, bo tak zakon potrebno zaustaviti z vsemi demokratičnimi sredstvi, vključno z referendumom. Slovenski jezik je temelj obstoja Slovenije in ustavno zaščitena vrednota," je po seji zapisal Grims. Predlog zakona določa, da se lahko dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine na prošnjo tujca podaljša pod enakimi pogoji, kot se izda, če polnoletni družinski član izpolnjuje pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni. To dokaže s spričevalom o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na vstopni ravni, torej izpitu A1. Nov datum začetka uporabe je 1. november 2024 namesto 27. aprila 2023. "Prednostna obravnava prošenj za izdajo dovoljenj za prebivanje se razširja tudi na prošnje, vložene za zaposlitev pri delodajalcih s področja javnega sektorja, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja. S tem bomo tudi v šolstvu omogočili hitrejše zaposlitve v primeru kadrovskih potreb," so sporočili iz vlade.

Predloge amandmajev je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve in delno sledijo tudi pripombam Zakonodajno-pravne službe državnega zbora.

Po enem od opozoril Zakonodajno-pravne službe DZ pa bi bilo treba v postopkih podaljšanja dovoljenj za začasno prebivanje zaradi združitve družine zahtevani pogoj znanja slovenskega jezika preveriti in utemeljiti tudi z vidika ustavnega načela enakosti. To bi bilo treba po njenem pojasnilu storiti v razmerju do ureditve, ki tega pogoja ob podaljšanju dovoljenj zaradi dela, študija ali raziskovanja ne zahteva za družinske člane tujcev, državljanov EU. Vlada želi s predlogom novele, ki ga je na današnji seji odbora DZ predstavil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, odpraviti administrativne ovire pri izdaji dovoljenj tujcem za začasno prebivanje in omogočiti njihovo vročanje po pošti ter hrambo prstnih odtisov, oddanih v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje tudi za namen podaljšanja tega dovoljenja. Tujcu, ki mu je prenehal status začasne zaščite, omogoča, da v osmih dneh po preteku statusa na pristojnem organu zaprosi za dovoljenje za začasno prebivanje za kateri koli namen, ki ga določa zakon. Predlog obenem odpravlja tudi obveznost za periodično preverjanje tujčevih sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti.

Branko Grims

Z vodenjem seje odbora DZ pa so bili nezadovoljni v SDS. Grims je nasprotoval temu, da se je predsednica odbora Tereza Novak iz Svobode po predstavitvah mnenj gostov odločila za prekinitev seje. Njeno odločitev je ocenil kot "zlorabo procedure", ker ni dovolila niti najmanjše razprave o odločitvi za prekinitev.