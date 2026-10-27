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Znanje tujega jezika ni dovolj: kako do več samozavesti pri govorjenju?

Ljubljana, 28. 11. 2026 00.15 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
Prostock studio AdobeStock 437049103 RV

Poznate besede, razumete slovnico, morda tuji jezik uporabljate tudi pri delu. Toda ko je treba spontano spregovoriti, se zatakne. V glavi iščete pravi izraz, razmišljate o slovničnih napakah in se sprašujete, ali vas bo sogovornik razumel. Če vam je ta občutek znan, niste edini.

Veliko ljudi se tujega jezika uči več let, a se kljub temu ne počuti samozavestno v pogovoru. Razlog je pogosto v razliki med poznavanjem jezika in njegovo praktično uporabo. Prav zato je pomembno, da pri učenju ne ostanemo le pri teoriji, temveč vadimo tudi situacije, v katerih bomo jezik dejansko uporabljali.

Kako pa ugotoviti, kateri pristop bi nam najbolj ustrezal? Eden od prvih korakov je lahko brezplačna predstavitvena ura, na kateri spoznamo način dela in preverimo, ali se ujema z našimi cilji.

Zakaj se nam zatakne tudi takrat, ko jezik že poznamo?

Poznavanje besedišča in slovničnih pravil je pomembna osnova, vendar pogovor zahteva več. Sogovornika moramo razumeti, se hitro odzvati, oblikovati misel in jo jasno izraziti. Pri tem imamo pogosto le nekaj trenutkov, da poiščemo prave besede.

Negotovost lahko še poveča strah pred napakami. Namesto da bi se osredotočili na sporočilo, razmišljamo o tem, ali smo uporabili pravi čas ali pravilno izgovorili besedo. Posledično govorimo manj, čeprav bi nam prav redna komunikacija pomagala razvijati več spretnosti in samozavesti.

Zato je pri učenju tujega jezika pomembno, da dobimo dovolj priložnosti za govorjenje in se naučimo uporabljati znanje v konkretnih situacijah. Pri tem nam lahko pomaga pristop, ki je prilagojen našemu predznanju, ciljem in vsakodnevnim potrebam.

Prostock studio AdobeStock 437049103 RV

Prvi korak je lahko brezplačna predstavitvena ura

Preden se odločimo za jezikovni program, je dobro vedeti, kaj lahko od njega pričakujemo. Kako poteka učenje? Katere metode se uporabljajo? Ali je program primeren za naše predznanje in cilje?

FluentiQ zato zainteresiranim ponuja brezplačno predstavitveno uro. Ta je priložnost, da spoznajo njihov pristop, dobijo boljši občutek za način dela in preverijo, ali je takšna oblika učenja prava izbira zanje.

Brezplačna ura je lahko koristna tudi za vse, ki so se jezika že učili, vendar pri govorjenju še vedno čutijo zadržanost. Namesto da bi se odločali zgolj na podlagi obljub ali opisa programa, lahko najprej spoznajo pristop in lažje ocenijo, ali ustreza njihovim pričakovanjem.

Rezerviraj BREZPLAČNO predstavitveno uro z Fluentiq, ki je pomagala že mnogim  ljudem na info@fluentiq.eu ali https://www.fluentiq.eu/#signup

Ko teorijo nadomesti več praktične uporabe

FluentiQ je spletna jezikovna šola, ki poudarja praktično komunikacijo, individualno prilagoditev učenja in razvoj samozavesti pri govorjenju. Pri učenju sodelujejo tudi naravni govorci.

Ideja je preprosta: jezik se lažje poveže z vsakdanjim življenjem, ko ga ne spoznavamo le skozi pravila, temveč ga tudi aktivno uporabljamo. Vadba je lahko usmerjena v cilje posameznika – od sproščenega pogovora na potovanju do jasnejšega izražanja na poslovnem sestanku.

Prav zato je smiselno, da pri izbiri načina učenja razmislimo, kaj nam trenutno predstavlja največji izziv. Potrebujemo več besedišča, boljše razumevanje ali predvsem več priložnosti, da spregovorimo brez pretiranega premisleka?

28 dni strukturiranega učenja

FluentiQ ponuja intenziven 28-dnevni spletni program, ki vključuje vsaj eno uro dnevne vadbe. Spletna izvedba omogoča, da učenje vključimo v svoj urnik, ne glede na to, kje živimo ali delamo.

Takšna struktura je lahko primerna za posameznike, ki si želijo jasnega načrta in so pripravljeni učenju nameniti čas. Pomembna sta rednost in aktivno sodelovanje, saj je napredek odvisen tudi od predznanja, izbranega jezika in vloženega truda.

Pred začetkom je zato smiselno preveriti podrobnosti programa in razmisliti, ali lahko predvideni čas namenimo redni vadbi. Tudi pri intenzivnem učenju so cilji in napredek individualni, bistveno pa je, da naučeno čim večkrat uporabimo v praksi.

Samozavestnejša komunikacija odpira nove možnosti

Znanje tujega jezika je lahko pomembna prednost v poslovnem in zasebnem življenju. Pri delu nam pomaga pri sodelovanju s tujimi partnerji, predstavljanju idej in vključevanju v mednarodne ekipe. Na potovanjih in pri spoznavanju novih ljudi pa nam omogoča, da se lažje vključimo v pogovor in navezujemo stike.

Toda samozavest pri govorjenju se ne razvije čez noč. Pomembni so vadba, potrpežljivost in okolje, v katerem lahko znanje postopoma preizkušamo. Zato je izbira ustreznega načina učenja lahko pomemben del poti do boljšega sporazumevanja.

Če razmišljate o drugačnem pristopu, je brezplačna predstavitvena ura FluentiQ priložnost, da naredite prvi korak brez začetne finančne obveznosti in preverite, ali program ustreza vašim potrebam.

Rezerviraj BREZPLAČNO predstavitveno uro z jezikovno šolo Fluentiq, ki je pomagala že mnogim ljudem! Govori tuj jezik – že v 28-ih dneh. Oglasi se nam na info@fluentiq.eu, lahko pa nas tudi pokličeš na +386 40 727 317 ali +386 70 503 031.

 

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