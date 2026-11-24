Praznične luči se bodo tradicionalno prižgale v petek pred prvo adventno nedeljo, to je 27. novembra, ob 17. uri. Za uvodni kulturni program na Prešernovem trgu bo poskrbela pevska skupina Waldorfske osnovne šole, nato pa bodo obiskovalci skupaj odštevali sekunde do trenutka, ko bo Ljubljana zasvetila v praznični podobi. Krasilo jo bo več kot 50 kilometrov luči in preko 800 svetlobnih teles, ki pripovedujejo zgodbo z naslovom Kaos. V redu. Za izvedbo praznične okrasitve in osvetlitve mesta, ki jo izvaja podjetje Javna razsvetljava, je bilo letos namenjenih 317.000 EUR brez DDV, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.
Silvestrovanje na Pogačarjevem, Mestnem in Kongresnem trgu ter Trgu francoske revolucije
Novo leto bodo tradicionalno najprej proslavili otroci. Od 16. ure jih bodo na Kongresnem trgu zabavali najljubši pravljični junaki in nastopi vrstnikov, obiskal pa jih bo tudi dedek Mraz. V novo leto bodo simbolično vstopili ob 17. uri.
Ob 21. uri se bodo začela silvestrovanja na Pogačarjevem, Mestnem in Kongresnem trgu ter Trgu francoske revolucije. Odštevanje do vstopa v novo leto bo pospremil odštevalnik na stolpu Ljubljanskega gradu, ki bo viden z več ljubljanskih ulic in trgov. Opolnoči bo mesto razsvetlil petminutni ognjemet z grajskega griča. Izstrelki ognjemeta bodo iz razgradljivih materialov. Cena ognjemeta znaša 8.300 evrov brez DDV.
Preostali glasbeni program
Raznolik koncertni program z nastopi domačih in tujih glasbenikov bo potekal na petih prizoriščih. Na Pogačarjevem trgu bodo med 27. novembrom in 31. decembrom nastopili različni izvajalci popularne in narodnozabavne glasbe. Glasbeni program na Novem trgu se bo odvil med 14. in 25. decembrom, razen na božični večer.
Na Mestnem trgu bodo potekali nastopi pevskih zborov ljubljanskih osnovnošolcev, tradicionalni božični koncert in silvestrovanje.
Na Kongresnem trgu, kjer bo tudi osrednje silvestrovanje, se bo glasbeni program začel 26. decembra.
Glasbeni program bo ob izteku leta potekal tudi na Trgu francoske revolucije.
Poskrbljeno tudi za otroke
Tradicionalni del decembrskega programa bodo tudi letos Čarobni gozd z ustvarjalnimi delavnicami za otroke, Miklavžev sprevod, sprevodi Ledene kraljice z žonglerskimi, čarovniškimi in akrobatskimi točkami, nastopi lajnarjev in sprevodi dedka Mraza. V sklopu festivala Ana Mraz s prijatelji bodo pred Lutkovnim gledališčem Ljubljana potekale predstave uličnih gledališč, najmlajše pa bo razveseljevalo tudi snežno igrišče, kjer bodo lahko uživali v zimskih vragolijah, in Vrtiljak najdenih predmetov, izdelan iz zavrženih materialov, ki ga bodo obiskovalci poganjali kar sami. Ustvarjalni program za otroke bo na voljo tudi v koči dedka Mraza v parku Zvezda, kjer jih bo konec meseca obiskal še dedek Mraz.
Praznični sejmi
Darilni program bo na voljo v sejemskih hišicah na Bregu, med 3. in 6. decembrom pa tudi na stojnicah na Prešernovem trgu v sklopu Miklavževega sejma. Gostinska ponudba bo na Bregu, Cankarjevem in Gallusovem nabrežju, Kongresnem in Prešernovem trgu, Stritarjevi ulici ter na križišču Wolfove ulice in Kongresnega trga.
Darilna in gostinska ponudba bo obiskovalcem na voljo še na Pogačarjevem trgu in v sklopu Grajskega decembra na dvorišču Ljubljanskega gradu, kjer bodo v Grajski kapeli na ogled tudi lesene jaslice v naravni velikosti, umetniško delo Mira Rismonda.
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