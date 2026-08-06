Znano, kdo je bil v vozilu s predsednico države

Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar je bilo v javnosti slišati več pozivov k razkritju identitete njenih sopotnic. Še v torek so nam iz urada predsednice odgovorili, da imen in priimkov prijateljic ne bodo razkrili, ker nista javni osebi. A nekateri strokovnjaki se s tem ne strinjajo. "Tisti trenutek, ko sta ti dve gospe vstopili v vozilo varovane osebe, sta postali javni osebi. Zato je to zanikanje oziroma odklanjanje razkritja identitete teh oseb nesmiselno," je v oddaji 24UR ZVEČER povedal nekdanji direktor Slovenske obveščevalno-varnostne službe Andrej Rupnik. Kot smo izvedeli neuradno, a iz zanesljivih virov, naj bi bili skupaj s predsednico Natašo Pirc Musar v prometni nesreči udeleženi Urška Repovš in Viktorija Krivolucka.

Nataša Pirc Musar FOTO: Bobo

Kot je Pirc Musarjeva že predhodno pojasnila v intervjuju za naš portal: "Jaz sem varovana oseba 24 ur na dan. Prevažati se smem izključno z vozili Urada predsednice oziroma policije. Torej, če želim iti s prijateljem ali prijateljico, z možem ali sinom na kavo, v kino ali na koncert, je zame postopek varovanja popolnoma enak, kot če grem na službeno pot. Na uradne obiske praviloma potujem sama oziroma v spremstvu svojih sodelavcev, svetovalcev ali vodje kabineta. Kdorkoli sedi v vozilu z menoj, ni samodejno varovana oseba. Varovani osebi nista niti moj mož niti moj sin. Na podlagi varnostne presoje in na moje zaprosilo pa lahko v službenem vozilu z menoj potujejo tudi druge osebe, kar se je zgodilo tudi v tem primeru. Dve moji prijateljici sta želeli z menoj na Pogi Challenge. Sprejeta je bila odločitev, da se lahko vse tri skupaj z varnostnikom odpeljemo v kombiniranem vozilu Urada predsednice. Izjemno mi je žal, da se dogodka zaradi nesreče nisem mogla udeležiti. Žal do cilja nismo prišli."

V prometni nesreči je bil lažje poškodovan tudi policist, ki je vozil predsednico, smo še izvedeli. Pridobili smo tudi odpustno pismo predsednice, iz katerega je razvidno, da je bila predsednica po prometni nesreči pri zavesti in da se je udarila v desno ramo, drugih težav pa ob pregledu ni navajala. Rentgen je pokazal zlom ključnice.

Lorbek o nesreči Pirc Musarjeve želi poročilo Policijske uprave Koper

V. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek je Policijski upravi Koper naložil pripravo poročila o nedavni prometni nesreči, v kateri je bilo udeleženo vozilo s predsednico republike, piše STA. Policijska preiskava nesreče sicer še poteka. "Zaradi nekaterih različnih informacij v javnosti sem odredil poročanje Policijske uprave Koper. Na podlagi tega poročila bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, veste, da je prevzel Specializirano državno tožilstvo," je dejal Lorbek. Po informacijah iz urada predsednice republike Policija s Pirc Musarjevo še ni opravila razgovora glede nesreče, niti za to še ni bila naprošena. Prav tako še ni prejela pričakovane kazni zaradi neuporabe varnostnega pasu. Ali bo notranji minister odredil tudi strokovni nadzor nad delom policistov varnostnikov, ki varujejo predsednico države, bo medtem predvidoma znano še nocoj. Notranji minister Franci Matoz je bil dopoldne skrivnosten: "Tega pač trenutno ne bom komentiral, mogoče me boste videli zvečer."

Lažje poškodovan tudi voznik predsednice