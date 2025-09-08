Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Znano, kdo je kupil Zidarjevo nedokončano vilo v Fiesi

Fiesa/Ljubljana, 08. 09. 2025 15.28 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
31

Kupec nedokončane vile nekdanjega direktorja gradbene družbe SCT Ivana Zidarja v Fiesi, ki sta jo stečajna upravitelja Zidarja in njegove nekdanje soproge na sredini javni dražbi prodala za 1,5 milijona evrov, je ljubljansko podjetje Sapore Vapum. To je v lasti švicarskega podjetja Ferba, ki je lani izpeljalo velik nepremičninski posel v Kamniku.

Okrožno sodišče v Ljubljani je po sredini dražbi v petek nato objavilo sklep o sklenitvi prodajne pogodbe za nedokončan objekt na slovenski obali s podjetjem Sapore Vapum. Ta bo v postopek stečaja zapuščine Ivana Zidarja in postopek osebnega stečaja njegove nekdanje soproge Vincencije Lambergar vplačal po 750.000 evrov. Podjetje s sedežem v Ljubljani bo moralo kupnino plačati najpozneje v treh mesecih, nato pa mu bo sodišče tudi uradno izročilo nepremičnino.

Preberi še Zidarjevo vilo v Fiesi so prodali za 1,5 milijona evrov

Direktor podjetja Sapore Vapum je Žiga Tekavec, lastnica podjetja pa je švicarska družba Ferba AG. Podjetje Sapore Vapum je registrirano za trgovanje z lastnimi nepremičninami. Lani je imelo ob 1,17 milijona evrov celotnih prihodkov skoraj 139.000 evrov izgube, je razvidno s spletne strani Ebonitete.

O lastniku podjetja Sapore Vapum se je sicer pisalo novembra lani. Hrvaška nepremičninska družba Primo Real Estate je namreč takrat podpisala pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža v družbi Ferba projekt iz Kamnika, ki med drugim upravlja poslovne nepremičnine v poslovni coni na območju Kamnika. Ocenjena vrednost posla je bila 24,5 milijona evrov. Najemnica prostorov je družba Danfoss iz istoimenske danske skupine, pišejo Finance.

Kdo je dejanski lastnik podjetja Sapore Vapum, sicer v registru dejanskih lastnikov po navedbah portala ni mogoče ugotoviti. Časnik Dnevnik je lani poročal, da je bil kot dejanski lastnik z več kot 75-odstotnim deležem naveden Marjan Tekavec.

Gre za nekdanjega lastnika podjetja Biring, ki se je ukvarjalo s trgovino in uvozom znanih blagovnih znamk pisarniške opreme ter izdelovanjem pisarniškega pohištva in trgovanjem z nepremičninami. Podjetje Biring je sicer leta 2013 končalo v stečaju.

Sredina javna dražba je bila tretji poskus prodaje objekta v Fiesi s pripadajočim zemljiščem. V prvem poskusu prodaje marca letos je bila izklicna cena 1,85 milijona evrov. Takrat se je na dražbi v Celju sicer pojavil interesent, ki pa se za nakup ni odločil. Druge javne dražbe maja ni bilo, saj nihče ni vplačal varščine. Izklicna cena je bila takrat postavljena pri 1,7 milijona evrov.

Propadajoča in nedokončana vila je ena od nepremičnin, ki so ostale v zapuščini preminulega nekdanjega gradbenega barona po osebnem stečaju. Pred tem je sicer večino premoženja prenesel na družinske člane.

Ivan Zidar Sapore Vapum Fiesa vila stečaj nepremičnine
Naslednji članek

Nov zaplet razočaral kolesarje, ura za evropski denar pa tiktaka

Naslednji članek

Anglija 'reže krila' energijskim pijačam, prepoved za mlajše od 16 let

SORODNI ČLANKI

Zidarjevo vilo v Fiesi so prodali za 1,5 milijona evrov

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (31)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mrnv
08. 09. 2025 16.59
+1
Bogato. Oseba bila na poroka. Se pravi da imaš spectre rr moraš v Sloveniji izdelovati pokrovčke za farmacijo. Bogatuni.
ODGOVORI
1 0
Peklenšček
08. 09. 2025 16.57
+1
LOL, spet pralnica denarja, kaj vse se da v SLO :) . V bistvu, če pogledamo samo tale posel vidimo da je Zidarjevo nepremičnino kupil drug Zidar :) , vrjetno z enako čisto lopato samo novejši letnik . :) No srečno vsem vpeltenim
ODGOVORI
1 0
Spijuniro Golubiro
08. 09. 2025 16.57
Jzt sm biu.
ODGOVORI
0 0
Zanesenjak
08. 09. 2025 16.55
Nihče ni večen.
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
08. 09. 2025 16.47
+4
Spet neka baraba.
ODGOVORI
4 0
daiči
08. 09. 2025 16.50
+2
Ja sj posteni ludje nimajo dnara d bi se take miljonske igrce šli.
ODGOVORI
2 0
Ici
08. 09. 2025 16.46
+4
Sapore vapum? Z okusom dima? Ima to ime podjetja kak globji pomen? Včasih so rekli Nomen est omen ali ime je znamenje. Toraj, podjetje, kjer se dimi.
ODGOVORI
4 0
daiči
08. 09. 2025 16.44
+3
Vs premozenje je prenesu na druzinske clane baraba. A je vsaj delovce u sctju vse poplacu?
ODGOVORI
3 0
JAZsemTI
08. 09. 2025 16.44
+2
Tutimuti…
ODGOVORI
2 0
IS58
08. 09. 2025 16.42
+4
Jaz sem v minusu 100 eurov pa bi kupil to podrtijo za 1600000 eurov. Očitno sem zamudil dober posel.
ODGOVORI
4 0
PoldeVeliki
08. 09. 2025 16.40
+2
Tgleda kot en blok.
ODGOVORI
2 0
Tomaž Hacin
08. 09. 2025 16.35
+3
To ni več vila ampak ruševina.
ODGOVORI
3 0
daiči
08. 09. 2025 16.46
+2
Streha je zgleda narjena u vecini, tko d vecje skode ne more bit narjene.
ODGOVORI
2 0
sioxxos
08. 09. 2025 16.31
+6
Levičarski tajkuni, ki so finančno oropali Slovence, levičarjem pa oprali glave in le ti jih še naprej volijo, trpimo pa vsi.
ODGOVORI
8 2
joc771
08. 09. 2025 16.30
+7
Likvidacija slovenskih državnih podjetij V 90. letih so številna družbena podjetja propadla ali se preoblikovala. Ob likvidaciji se je del kapitala izgubil, pogosto pa so sredstva prenesli v tujino — predvsem v Švico, pa tudi v Avstrijo, Nemčijo in kasneje Ciper.
ODGOVORI
7 0
joc771
08. 09. 2025 16.27
+6
ali je podjetje iz švice slučajno povezano s kakšnim denarjem, ki je prišel tja zaradi likvidacije kakšnega podjetja ?
ODGOVORI
6 0
SAKOSAKO
08. 09. 2025 16.27
+10
In kar naenkrat bo ta črna gradnja dobila gradbeno dovoljenje!!!
ODGOVORI
10 0
Veščec
08. 09. 2025 16.27
+1
Evo ih Naturalizirani švajcarci že trkajo na vrata
ODGOVORI
2 1
Hehedemokrat
08. 09. 2025 16.23
+8
Podjetje s značilnim imenom in izvorom, ki se uporablja za poimenovanje slamnatih podjetij partijske vzporedne ekonomije. Nič jim ne uide iz žepa.
ODGOVORI
8 0
Rdečimesečnik
08. 09. 2025 16.19
+5
Lastništvo ni mogoče ugotoviti je golob poskrbel z zakonom
ODGOVORI
8 3
MucaNeGrize
08. 09. 2025 16.15
-8
fino...keš pokraden v prvem desetletju po osamosvojitvi se vrača domov...Še dobro da smo se osamosvojili menda zahvaljujoč bivšemu komunistu lažnivemu janši in ekipi...V exyu bi vpleteni v ta biznis bili samo v znanstveno fantastičnih stripih ...
ODGOVORI
3 11
brezveze13
08. 09. 2025 16.13
+13
ponovna kraja kot po navadi prodali podjetju ki je lani imeli izgubo to je že pri nas navada prodaš zgubašu, tako upniki izgubijo zadnje upanje
ODGOVORI
14 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215