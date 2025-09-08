Znano, kdo je kupil Zidarjevo nedokončano vilo v Fiesi

Okrožno sodišče v Ljubljani je po sredini dražbi v petek nato objavilo sklep o sklenitvi prodajne pogodbe za nedokončan objekt na slovenski obali s podjetjem Sapore Vapum. Ta bo v postopek stečaja zapuščine Ivana Zidarja in postopek osebnega stečaja njegove nekdanje soproge Vincencije Lambergar vplačal po 750.000 evrov. Podjetje s sedežem v Ljubljani bo moralo kupnino plačati najpozneje v treh mesecih, nato pa mu bo sodišče tudi uradno izročilo nepremičnino.

Direktor podjetja Sapore Vapum je Žiga Tekavec, lastnica podjetja pa je švicarska družba Ferba AG. Podjetje Sapore Vapum je registrirano za trgovanje z lastnimi nepremičninami. Lani je imelo ob 1,17 milijona evrov celotnih prihodkov skoraj 139.000 evrov izgube, je razvidno s spletne strani Ebonitete.

O lastniku podjetja Sapore Vapum se je sicer pisalo novembra lani. Hrvaška nepremičninska družba Primo Real Estate je namreč takrat podpisala pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža v družbi Ferba projekt iz Kamnika, ki med drugim upravlja poslovne nepremičnine v poslovni coni na območju Kamnika. Ocenjena vrednost posla je bila 24,5 milijona evrov. Najemnica prostorov je družba Danfoss iz istoimenske danske skupine, pišejo Finance.

Kdo je dejanski lastnik podjetja Sapore Vapum, sicer v registru dejanskih lastnikov po navedbah portala ni mogoče ugotoviti. Časnik Dnevnik je lani poročal, da je bil kot dejanski lastnik z več kot 75-odstotnim deležem naveden Marjan Tekavec.

Gre za nekdanjega lastnika podjetja Biring, ki se je ukvarjalo s trgovino in uvozom znanih blagovnih znamk pisarniške opreme ter izdelovanjem pisarniškega pohištva in trgovanjem z nepremičninami. Podjetje Biring je sicer leta 2013 končalo v stečaju.

Sredina javna dražba je bila tretji poskus prodaje objekta v Fiesi s pripadajočim zemljiščem. V prvem poskusu prodaje marca letos je bila izklicna cena 1,85 milijona evrov. Takrat se je na dražbi v Celju sicer pojavil interesent, ki pa se za nakup ni odločil. Druge javne dražbe maja ni bilo, saj nihče ni vplačal varščine. Izklicna cena je bila takrat postavljena pri 1,7 milijona evrov.

Propadajoča in nedokončana vila je ena od nepremičnin, ki so ostale v zapuščini preminulega nekdanjega gradbenega barona po osebnem stečaju. Pred tem je sicer večino premoženja prenesel na družinske člane.